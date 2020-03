‘This Is Us’ continue de dévaster avec une augmentation de près de deux millions de téléspectateurs

‘This Is Us’ continue de grandir et mène sa bande

“ Game of games ” devient l’un des grands gagnants mardi soir, car il mène dans sa machine à sous (celle de 20h00) et connaît une augmentation d’un demi-million de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente. Bonne nouvelle également pour The CW, car “The Flash” continue de croître légèrement et atteint 1 260 000 téléspectateurs. ‘This Is Us’ continue de déchaîner et de passer à près de deux millions de téléspectateurs sur NBC.

‘The Resident’ sur Fox connaît une forte croissance, car il est proche de cinq millions de téléspectateurs, alors que la semaine dernière il n’en avait pas atteint quatre. Sur CBS, souligne «New Amsterdam», qui connaît une croissance notable à 22 h 00, se rapprochant à chaque fois de l’option préférée des téléspectateurs, «FBI: Most Wanted». La grande descente stars ‘For Life: Life Chain’, qui s’effondre sur ABC.

Adultes de 18 à 49 ans

NBC: 1,2 / 6

CBS: 0,8 / 4

ABC: 0,7 / 4

FOX: 0,7 / 3

Le CW: 0,3 / 1

NBC

08h00 – «Ellen’s Game of Games»: 5 950 000 [1,3/6] (1er)

09h00 – «C’est nous»: 6 998 000 [1,5/7] (1er)

10h00 – «New Amsterdam»: 5 170 000 [0,8/4] (1er)

CBS

08h00 – «NCIS» (R): 7,460,000 [0,9/4] (3e)

09h00 – «FBI» (R): 6 990 000 [0,8/4] (2e)

10h00 – «FBI: les plus recherchés»: 6 545 000 [0,8/4] (1er)

ABC

08h00 – «The Conners»: 6 580 000 [1,2/6] (2e)

08h30 – «Bénissez ce bordel»: 4 130 000 [0,7/3] (4e)

09h00 – «Mixte-ish»: 2 990 000 [0,7/3] (3e)

09h30 – «black-ish»: 2 750 000 [0,6/3] (3e)

10h00 – «Pour la vie»: 2 360 000 [0,6/3] (3e)

Renard

08h00 – «Le résident»: 4 900 000 [0,8/4] (4e)

09h00 – «Empire»: 2 695 000 [0,6/3] (3e)

Le CW

08h00 – «Le Flash»: 1 260 000 [0,4/2] (5e)

09h00 – «Les légendes de demain de D.C.»: 674 000 [0,2/1] (5e)

.