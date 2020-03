«This Is Us»: la blague «Passions» de Justin Hartley dans la saison 4

HISTOIRES CONNEXES

Enfouie profondément dans le drame de This Is Us de mardi était une blague si subtile, si excitante (pour les fans de télévision de jour), donc – osons-nous dire – magique que Tabitha Lenox aurait pu l’invoquer elle-même.

Nous parlons de quelque chose que Kevin a dit à Randall dans “New York, New York, New York”, à l’afterparty pour la première du film de Kevin. Les deux frères se sont disputés sur la meilleure trajectoire de soins pour leur mère, Rebecca, qui avait récemment reçu un diagnostic d’Alzheimer. (Lire un récapitulatif complet de l’épisode.) Randall a fortement suggéré d’inscrire Rebecca dans un essai clinique expérimental en milieu hospitalier à St. Louis. Kevin a reculé à l’idée que sa mère quitte sa maison californienne pendant des mois à la fois, disant qu’il était là pour l’aider dans les mois et les années à venir.

Ce vœu de soutien a exaspéré Randall, qui a appelé son frère souvent volage. «Nous savons tous les deux qu’à tout moment, vous pouvez décoller pour le Maroc pour aller faire un film. Ou allez vivre dans une remorque. Ou connectez-vous avec Susan Lucci », a-t-il déclaré.

“Eh bien,” clarifia Kevin, “c’était sa fille. Mais peu importe.”

Louez Timmy! Une référence Passions, voilée qu’elle soit!

Pour les non-initiés: Justin Hartley, qui joue This Is Us ’Kevin, a commencé à jouer Fox Crane dans le feuilleton susmentionné de la fin des années 90 / début des années 2000. Passions a été diffusé sur NBC, il a fonctionné pendant huit ans sur NBC (puis pendant un an environ sur DirecTV) et c’était de la meilleure façon. En plus des histoires d’amour dramatiques diurnes habituelles, le saveur a également mélangé le surnaturel: Tabitha, par exemple, était une sorcière qui a donné vie à sa poupée, Timmy; La paire était honnêtement l’un des duos les plus stables de la série.

Et même si Susan Lucci n’était pas membre du casting Passions – elle est la diva de longue date de All My Children d’ABC – sa fille unique, Liza Huber, l’était. Huber est à l’origine du rôle de Gwen Hotchkiss de Passions en 1999, a quitté la série en 2000 mais est revenu en 2002.

Hartley et Huber étaient co-stars de 2002 (quand il a rejoint le soap) à 2006 (quand il est parti). Hélas, leurs personnages n’ont jamais été liés de façon romantique; Gwen était éternellement à cheval pour son demi-frère, Ethan.

