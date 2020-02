‘This Is Us’: la thérapeute de Randall dans la saison 4 – Pamela Adlon en tant que Shrink

HISTOIRES CONNEXES

C’est la décision de This Is Us d’obscurcir le visage du thérapeute de Randall pendant la majeure partie de l’épisode de mardi qui a provoqué un refrain constant de «WTF?!» (comme dans “Où est le visage?!”) sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs ont finalement aperçu le Dr Leigh (et son interprète, Pamela Adlon), mais la grande révélation a eu lieu jusqu’aux derniers moments de l’heure.

“Cela avait beaucoup à voir avec ce que Sterling [K. Brown] peut faire en tant qu’interprète », a déclaré la co-présentatrice Elizabeth Berger à EW.com de la raison du choix créatif. «Alors que nous parlions de cela, nous avons commencé à réaliser qu’il serait tout simplement incroyable de rester dans ces longues prises avec Sterling où vous entrez dans sa psychologie et vous le regardez tourner ses mots encore et encore dans son esprit . Et parce que Sterling est le type d’acteur qui peut le faire et vivre dans ces prises de quelques minutes, nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion de le faire de cette façon. “

Et comment tout cela s’est-il passé avec l’auteur de Better Things, Adlon? “Elle était totalement à bord”, a expliqué Berger sur le site. “Elle était juste comme,” Vous voulez dire, je n’ai pas à mémoriser mes répliques? C’est génial! »Mais elle était un grand sport à ce sujet et a totalement, totalement compris pourquoi cela fonctionne pour cet épisode… Quand elle reviendra, vous verrez ce qu’elle peut faire – et cette femme est incroyable avec Sterling.”

X