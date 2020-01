This Is Us Saison 4 Episode 10 Récapitulatif

Dans l’épisode précédent de NBC C’est nous, Rebecca a accepté de voir un médecin, et Kate a vu des textes négatifs à son sujet dans une conversation avec les amis crossfit de Toby. Dans C’est nous Saison 4, épisode 10, un certain temps s’est écoulé et Randall a donné à Rebecca un rendez-vous avec un neurologue.

Dessiner une horloge

Randall s’est envolé pour Los Angeles pour aller avec Rebecca et Miguel au rendez-vous neurologique qu’il avait réservé pour elle. Le Dr Whitaker administrerait un test de mémoire et Randall l’a convaincue de revoir les résultats cet après-midi. Pendant que Rebecca était avec le médecin, Miguel a confronté Randall à propos de son implication. Il pensait que l’oubli de Rebecca était un signe de vieillissement.

Rebecca est revenue et pendant qu’elle attendait les résultats à la cafétéria, elle a raconté à Randall le temps qu’ils avaient passé ensemble à regarder le soleil se lever à travers les rideaux quand il était bébé. Elle pensait avoir bien réussi le test de mémoire. Cependant, lorsque le Dr Whitaker a examiné les résultats, elle a expliqué que ses réponses montraient des signes de légère perte de mémoire. Ils devaient attendre avant un diagnostic, mais la famille devrait faire attention si cela empire. Plus tard, Miguel a admis à Randall qu’il avait remarqué des signes.

Quand Randall est retourné à Philadelphie, Beth et les filles dormaient. Il est descendu chercher de l’eau et est tombé sur un intrus.

Pas assez bon

Dans le passé, Rebecca a conduit Jack à son appartement après son après-midi avec son père. Dehors, son propriétaire lui a demandé le loyer. Au dîner avec Rebecca, Jack a rompu avec elle. Il pouvait à peine se permettre le repas. Rebecca est allée à la fête de ses parents et Janet a remarqué son humeur triste. Elle a dit à Rebecca que son père avait dit à Jack qu’il n’était pas assez bien pour elle. Rebecca est allée voir Jack pendant qu’il travaillait au garage. Elle lui a dit qu’elle l’aimait et qu’elle ne se souciait pas de ce qu’il pouvait et ne pouvait pas lui donner. Jack lui a dit qu’il l’aimait.

Pass Hall

Kevin a engagé un entremetteur avec des résultats décevants. Dans un café, il s’est présenté à Lizzie. Elle savait qui il était, et autour d’un café, elle lui a dit que son artiste musical préféré était John Legend. Elle n’était en ville que pour la journée pour une conférence.

Dans un grand geste romantique, il a surpris avec un concert privé au Hollywood Bowl avec John Legend. Pendant sa pause, Kevin l’a embrassée, mais Lizzie a deviné. Elle était mariée et Kevin était son «laissez-passer». Son mari avait été celui qui lui envoyait des SMS, car il l’avait encouragée à y aller. Cette nuit-là, Kevin a dû refaire des prises de vue pour un film. Il a donné son téléphone à un médecin et Sophie a appelé.

Toutes les lumières

Après Thanksgiving, Kate a confronté Toby au sujet des textes. Toby lui a dit qu’il était juste en train de ventiler, et Cara, la femme qui envoyait des SMS, n’était qu’une amie CrossFit, l’une des huit ou plus. Un mois plus tard, Kate a lancé à Toby une fête d’anniversaire sur le thème de Maragaritaville et a invité ses amis crossfit. L’un d’eux a expliqué que Toby avait changé de salle de gym. Après la fête, elle a affronté Toby. Il a admis que Cara avait essayé de l’embrasser. Ils ont discuté pourquoi il s’éloignait. La cécité de Jack a rendu Toby triste. Plus tard, Kate a remarqué que Jack cherchait les lumières qu’elle avait suspendues pour la fête. Il n’était pas totalement aveugle.

