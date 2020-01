«This Is Us» Saison 4, épisode 11 – Interview de Sterling K. Brown

HISTOIRES CONNEXES

Les téléspectateurs de This Is Us de mardi ont peut-être vu le moment exact où la vie de Randall a commencé à lutter pour demander de l’aide avec son anxiété. (Et n’était-ce pas quelque peu plus navrant qu’il portait un pyjama footie à l’époque?)

“Hell of a Week: Part One” a suivi le personnage de Sterling K. Brown au lendemain de son invasion de domicile, lorsque Randall s’est battu pour maintenir sa santé mentale en équilibre. (Cela ne s’est pas si bien passé – lisez notre récapitulation et un aperçu avec les co-showrunners de la série.) Des flashbacks sur son enfance ont montré un bambin Randall qui avait peur du noir lors de sa première nuit dans un lit jumeau… et que Jack a finalement dit d’être “courageux” et de le supporter, car il avait besoin de lui pour être le plus facile des Big Three à être parent.

Comme l’épisode l’a représenté, le commentaire apparemment inoffensif de Jack a jeté les bases d’une vie de Randall, comme s’il ne devrait pas déranger les autres avec son tourment intérieur. Comme le frère de Kate et Kevin a grandi, explique Brown, il est devenu vraiment bon à penser qu’il était au courant des choses.

“Je pense que cela vient de sa perception de sa propre intelligence, vraiment”, a déclaré l’acteur à TVLine. “Il est comme,” je suis capable de comprendre ce qui ne va pas chez moi. Je suis un homme intelligent. Je suis très facile dans la plupart des choses que j’attaque dans la vie une fois que j’y pense. Je sais comment résoudre n’importe quel problème. »»

Il ajoute que, à part s’appuyer sur Beth, «L’idée de mettre ce niveau de foi en quelqu’un d’autre qu’il ne considère pas, ou qui n’est peut-être pas, aussi intelligent qu’il se voit? Il dit: “Pourquoi ferais-je ça?” “

Poursuivez votre lecture en tant que Brown – qui peut également être entendu comme la voix de Lio dans Kipo et Age of Wonderbeasts de Netflix – décompose la ventilation de Randall, ainsi qu’un grand événement Big Three que nous verrons avant la fin de la saison.

TVLNE | C’était drôle, d’une manière bizarre et humoristique, quand Darnell arrive et suggère une thérapie pour Randall, Randall s’enfuit littéralement de lui.

[Laughs] Totalement.

TVLINE | Et sur cette course, quand il voit l’homme déranger la femme dans le parking, Randall utilise la violence physique – ce qui n’est pas la façon dont nous le voyons habituellement réagir aux choses. Pensez-vous qu’une partie de cela était qu’il essayait inconsciemment d’éviter cette conversation difficile avec Beth en faisant exploser la journée?

C’est une possibilité. Pour moi, dans mon esprit et parler à [series creator] Dan [Fogelman] à ce sujet, et quand vous voyez Randall dans le passé, il y a juste un niveau de peur de base qu’il se promène avec qui est un peu plus élevé et exploré que votre être humain moyen.

Je pense que récemment, après le cambriolage et le sentiment d’avoir été violé, puis de voir quelqu’un d’autre être violé et de se sentir comme “J’ai un peu d’agence, et je ne peux plus me promener effrayé”, cela a simplement coulé de lui. Par exemple: «Quelle que soit la peur qu’il y a en moi en ce moment, je m’en débarrasse sur cet être humain», car il n’avait probablement pas besoin de le frapper autant de fois que lui. [Randall] l’a éloigné d’elle. Le gars n’avait pas d’arme ou autre chose. La femme aurait pu continuer ses affaires. Mais [Randall] avait quelque chose qu’il voulait laisser échapper, qui était là depuis l’enfance.

TVLINE | Impressionnant. Nous le voyons appeler Kevin très contrarié. Nous avons vu Kevin venir à son aide dans le passé dans une situation similaire plus d’une fois.

Ouais.

TVLINE | C’est tellement intéressant pour moi qu’en regardant les enfants grandir, Kevin et Randall sont si souvent des antagonistes, et pourtant Kevin est celui qu’il appelle quand il est en crise. Est-ce que vous et Justin Hartley – ou vous et Dan Fogelman – avez eu des conversations sur pourquoi cela pourrait être?

Vous savez, c’est intéressant. Kevin est un gardien né naturellement. Nous avons vu des cas dans le passé où il s’occupe de sa sœur, où il donne des bonbons d’Halloween à un gars pour que vous sachiez qu’il lui tiendra la main ou autre chose. Il viendra à l’école quand Randall aura une crise de panique et signera simplement la note ou autre chose.

C’est un gardien naturel. Nous voyons que dans le présent avec lui et l’oncle Nicky et avec [Cassidy] dans les huit premiers épisodes. Il veut être au service des autres. Il est aussi un peu con, non? [Laughs] Comme par le passé, quand il fait des chansons de rap … il est comme, “Randall, écoutons ta chanson de rap”, sachant que Randall n’a aucune idée de ce qu’est cette chanson … Il a ces deux choses en lui, parce qu’il est juste doux et salé. [Laughs] C’est juste la nature de qui est Kev… Mais il n’est pas question de quand les choses sont difficiles, pour une raison ou une autre, je sais que Kev va me soutenir.

TVLINE | Nous quittons Randall dans un endroit difficile à la fin de l’épisode. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui l’attend dans les prochains épisodes?

Les deux prochains épisodes se concentreront évidemment sur Kevin puis Kate. Je peux vous dire qu’en fin de compte, ils finiront par faire un voyage ensemble à la cabine… Ils seront dans la cabine, et le scénario du flashback fera également écho à un voyage dans la cabine.