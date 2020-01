This Is Us Saison 4 Episode 11 Récapitulatif

Dans l’épisode précédent de NBC C’est nous, Randall est arrivé à la maison de Los Angeles pour trouver un intrus dans sa maison. Dans C’est nous Saison 4, épisode 11, l’anxiété de Randall s’est développée au cours d’une semaine mouvementée.

Semaine folle

L’intrus avait un couteau tandis que Randall jetait le clip d’argent qu’il avait sur le comptoir. Il a pris l’argent et s’est enfui. Pendant que la police était à la maison, un officier a conseillé à Randall de faire installer un système de sécurité et l’a averti que les intrus reviennent souvent le lendemain. Randall a fait garder Beth et les filles dans un hôtel, tandis qu’il est resté à la maison. Il a appelé Kevin et lui a expliqué ce qui s’était passé, mais a changé d’avis au sujet de parler.

Randall tenait un hôtel de ville pour examiner le projet de loi sur le logement de Wilkins. Beaucoup de ses électeurs étaient bouleversés et Randalll semblait troublé. Beth lui a fait promettre d’effacer son emploi du temps le lendemain afin qu’ils puissent parler. Alors qu’il courait ce matin-là, Randall est tombé sur une femme se faisant agresser. Il a sauvé la femme et battu l’agresseur tout en se blessant à la main. Des nouvelles sont apparues, annonçant Randall comme un héros, mais quand il est arrivé au bureau le lendemain, il s’est retourné et est parti. Il est rentré chez lui et s’est enfermé dans la salle de bain pour appeler Kevin.

Juste parler

Darnell s’est rendu au bureau de Randall pour discuter du projet de loi. Le téléphone de Randall a continué à sonner avec des alertes du système de sécurité. Darnell pensa que Randall n’était pas intéressé par leur conversation et résolut de faire part de ses préoccupations à la mairie. À la mairie, Darnell est resté silencieux. Alors que Randall partait pour sa course, Darnell s’approcha de lui. Malik lui avait parlé de l’effraction. Darnell a encouragé Randall à suivre une thérapie, mais Randall a rejeté la suggestion.

Monstres dans le noir

La première histoire de flashback impliquait les trois grands dormant dans leurs lits pour la première fois. Rebecca était malade et endormie tandis que Jack décidait de rester éveillé pour s’assurer que les enfants restaient dans leur lit. Tout en regardant Le brillant, Randall s’est plaint de monstres sous son lit. Jack lui a dit qu’il dormirait par terre près de son lit. Il est parti quand il pensait que Randall dormait. Quand Randall est allé le chercher à nouveau, Jack lui a demandé d’être le plus fort de ses frères et sœurs. Randall se recoucha.

Cauchemars

Pendant que Randall était à l’université, il avait du mal à dormir à cause des cauchemars fréquents. Ils avaient commencé après la mort de Jack, mais ils avaient empiré après qu’une alarme incendie d’un exercice l’avait réveillé dans les dortoirs. Un fil conducteur parmi les rêves était qu’il criait des avertissements que ses proches ne pouvaient pas entendre. Dans le présent, nous avons vu Randall crier alors qu’il regardait un intrus toucher Beth dans son sommeil.

La jeune Beth avait convaincu Randall de participer avec elle à un groupe de deuil. Malheureusement, Randall a reçu un appel de Kevin. Rebecca avait annulé son dîner d’anniversaire car quelque chose se passait avec Kate. Ils ramasseraient Randall pour qu’il ne puisse pas aller en groupe de deuil.

Qu’avez-vous pensé de cet épisode de C’est nous? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!