«This Is Us» Saison 4, épisode 12 – Interview de Justin Hartley

This Is Us “Kevin a réalisé cette semaine exactement à quel point il se souciait de son ex-femme, Sophie, tout comme il est devenu presque certain qu’ils ne seront plus jamais ensemble. Pour invoquer un film souvent référencé dans l’épisode de mardi: Comment les aimez-vous les pommes?

L’heure a permis à Kevin de retourner à Pittsburgh pour assister aux funérailles de la mère de Sophie. Pendant son séjour, il a évoqué plusieurs moments charnières de leur relation, notamment la nuit de la mort de Jack. Et plus tard, dans une tournure des événements surprenante, Kev a couché avec Madison – oui, cette Madison – une fois de retour à Los Angeles. (Lisez un récapitulatif complet ici.)

TVLine a eu Justin Hartley au téléphone pour discuter du chagrin d’amour de Kevin (cette scène dans la voiture!), De sa réaction inévitable au raccordement inattendu (il n’y a aucun moyen que cela puisse bien se terminer, non?) Et de l’expérience de Hartley dirigeant ses co-stars dans la prochaine partie de la trilogie de Kate (qui sera diffusée le mardi 11 février).

TVLINE | Dans cet épisode, nous avons beaucoup plus de contexte pour la relation de Kevin et Sophie au fil des ans. Quelle a été votre opinion en lisant ces moments de leur passé dans le script?

Il est intéressant de noter que ce qui les a réunis, ce sont les funérailles, non? C’est la chose même qui pourrait être le pivot de la vie de Kevin. Vous l’apprenez dans cet épisode quand il dit: «C’est là que mon enfance s’est terminée.» Vous apprenez qu’elle était celle qui était là avec lui quand il a appris cette nouvelle. Et quand elle apprend que sa mère décède, l’une des premières choses qu’elle fait est de l’appeler. Il y a beaucoup de poids à cela. Ils ont une connexion. C’est spécial. Ce sont deux personnes qui sont toujours connectées. C’est son ex-femme, tu sais? Ce sont aussi des gens différents maintenant. Surtout lui. Il s’est finalement retrouvé, et il est à l’aise dans sa peau. C’est ce chagrin – il l’a dit sur la tombe… Il a dit: «Le plus triste, c’est que je suis enfin prêt»…. Il est assis là avec cette femme, à une distance de son bras. C’est tout ce qu’il veut, et il ne peut pas l’avoir. C’est tellement triste, non?

TVLINE | Il est. Et ça m’a été lu car ce n’est pas seulement lui qui le ressent. Elle le lui rend aussi.

Totalement. Mais je pense aussi qu’il est, en quelque sorte – en tous points, en fait – être un homme et être là pour elle. La souffrance qui se passe en lui est éprouvante et difficile, car il ne pourra pas obtenir ce qu’il veut. Mais il le sait et il est prêt à en souffrir pour être là pour elle. Il est [got] vision en tunnel. Il dit: «Je serai toujours là pour elle. Je ne serai jamais là pour elle », et souffrir à travers tout ça, l’idée de retourner là-bas et de retourner chez son fiancé, c’est ce qu’elle devrait faire, car [Kevin] n’a pas été le plus grand pour elle. [Exhales] C’est une chose intéressante. Je pensais que c’était génial. Il se met en deuxième position et la place en premier. C’est ce que vous devez faire, non? S’il avait pu le faire plus tôt, le résultat aurait peut-être été différent. Mais c’est triste.

TVLINE | Nous ne voyons pas vraiment le visage du fiancé de Sophie. Le rencontrerons-nous avant la fin de la saison?

C’est John Stamos. [Laughs] Le rencontrerons-nous d’ici la fin de la saison? Probablement. Eh, peut-être? Peut être. Peut être.

TVLINE | Encadré: Interviewer votre distribution est toujours incroyable, car tout ce qui est passé l’épisode immédiat est plein de «Pourrait être! Je ne sais pas! Nous allons voir ce qui se passe!”

Écoute, laisse-moi te dire. Permettez-moi de m’excuser pour nous tous. Nous sommes les pires entrevues de f-king de tous les temps, car nous ne pouvons pas vous le dire. [Laughs] Il y a un mandat. Mais [you’re] au téléphone, posant de très bonnes questions, évidemment [your] devoirs, vraiment investis et ces questions sont géniales, et nous ne pouvons littéralement rien vous donner. Nous sommes les idiots qui interviewent les gens.

TVLINE | Tout d’abord, vous n’avez clairement jamais lu une interview ratée. Ce n’est pas l’un d’eux.

[Laughs]

TVLINE | Et deuxièmement, si vous essayez de me beurrer, cela a fonctionné. Vous pouvez maintenant parcourir le reste de cette interview.

Défi accepté! [Laughs]

TVLINE | Parlons de la façon dont Kevin couche avec Madison, qui est le deuxième ami de Kate avec qui il a emménagé.

Attends, c’est vrai? Que voulez-vous dire? Qui était le premier?

TVLINE | Sophie était d’abord l’amie de Kate, non?

Oh oui. Oui vous avez raison. Regardez, voici l’affaire. Pour le premier, il a été frappé. C’étaient de petits enfants, puis c’est devenu quelque chose de plus. Mais celui-ci, oui, celui-ci est un peu… C’est une sorte de fruit interdit, non? Vous ne dormez pas avec le meilleur ami de votre sœur. Tu ne peux pas faire ça!

TVLINE | Surtout quand vous avez toujours été ennuyé par elle. Je n’ai jamais eu l’impression qu’il y avait un lien étroit entre Madison et Kevin.

Ils sont ennuyés mutuellement. Elle pense qu’il est ridicule. Hé, regardez: les choses changent. [Laughs]

TVLINE | Nous ne voyons pas à quoi ressemble l’ambiance entre eux après. Donnez-moi une idée, car il se sent clairement mal à l’aise quand il chuchote au téléphone avec Randall.

Oh, totalement – et la culpabilité. Elle n’est pas du foie haché. Ce n’est pas comme ça. Mais il comprend ce que c’est. C’est sa sœur [friend]. Il n’aurait pas dû faire ça. C’est le meilleur ami de sa sœur. Ayez un peu plus de maîtrise de vous-même. Mais en même temps, ils sont tous les deux célibataires. C’était une sorte de tempête parfaite: nous sommes tous les deux adultes, nous sommes célibataires, peu importe. Ensuite, il dit: “Oh mon Dieu, ma sœur, oh mon Dieu.” Je vais vous dire: ce sont quelques épisodes dans le futur, mais ça se passe entre Madison et Kevin. C’est hilarant. C’est hors de contrôle hilarant. [Laughs]

TVLINE | Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont déclaré la semaine dernière que le voyage des Big Three dans la cabine serait difficile, car aucun d’entre eux n’est à son meilleur, mais ils doivent se lever et être là l’un pour l’autre.

Nous terminons la trilogie avec Kate. Il y a certainement une histoire en arrière là-bas. Vous commencez à voir sa relation avec son petit ami et ce que tout cela signifie et comment cela a influencé et affecté qui elle est maintenant et tout ça. C’est vraiment très bien. Le truc cabine, c’est intéressant. Il est difficile d’essayer d’être là pour d’autres personnes lorsque vous traversez beaucoup de choses. Mais ils sont tous connectés. Ils sont de la famille. Et certains s — t sortent. Il y a une petite explosion. Différentes façons de gérer des situations importantes. Le fait que Kevin – devrais-je dire cela? Je ne devrais pas dire cela – il y a un problème entre Kevin et Randall.

TVLINE | Nous savions que cela allait commencer à un moment donné.

Ouais. Cela a à voir avec la façon dont les gens gèrent certaines choses, et cela devient une situation de rupture. C’est énorme. Il y a deux côtés à l’histoire et ils ont tous les deux leurs points, et j’ai les deux côtés. Mais quand je me mets à la place de Kevin, évidemment, je n’en ai qu’un côté.

TVLINE | Vous avez réalisé l’épisode de la semaine prochaine, qui fait partie de la trilogie de Kate et de la vitrine de Chrissy Metz. Dites-moi comment cela par rapport à l’épisode de Smallville que vous avez réalisé en 2011.

Moins d’écran vert. [Laughs] Ils étaient tous les deux super. Smallville était une émission emblématique qui a duré 10 ans et j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir diriger cette émission. Ce fut un moment incroyable dans ma vie. J’ai versé tout ce que j’avais dans ça. Au fur et à mesure que vous vieillissez et que vous acquérez plus d’expérience, cette expérience s’accompagne de plus de connaissances et, espérons-le, de plus en plus de pouvoir exécuter certaines choses et donner des notes d’une certaine manière. J’espère que je vais mieux maintenant que je ne l’étais à l’époque. Nous avons les meilleurs acteurs de la planète dans notre émission, c’est donc un cadeau de pouvoir “diriger” ces gens. Je leur ai dit: “Je ne dirige pas autant que je donne de petites pépites d’inspiration pendant que vous agissez et faites les choses incroyables que vous faites”, et j’espère que cela se reflétera un peu dans la performance. Ils l’apportent chaque semaine. Il n’y a pas un seul moment d’une scène qui passe par où vous vous dites: “Eh, ils n’étaient pas vraiment là pour cette performance.” C’est incroyable. Ils sont super. C’est donc facile à cet égard.

TVLINE | Je sais que toi et Chrissy êtes serrés. Avez-vous eu des conversations sur ce qui allait se passer pendant le tournage?

Une tonne. Et ça fait aussi partie du problème: comprendre que je ne suis pas la personne … qui entre et suppose qu’après 80 épisodes de ce personnage que je vais changer … c’est ennuyeux. Mais ce que je peux faire, c’est lire le script 900 millions de fois, et je peux donner une idée ou une histoire sur quelque chose qui m’est arrivé une fois et qui me rappelle ce qui se passe ici, comment c’était différent ou autre. Et puis vous regardez cet acteur traiter ces informations et ensuite utiliser les outils et leurs compétences pour donner vie à tout cela. C’est vraiment incroyable à regarder. Mandy a également été phénoménal dans cet épisode. Quand vous voyez la dynamique entre les deux dans cet épisode, oh mon Dieu. Je ne suis pas sûr qu’ils aient vraiment fait ça avec eux.