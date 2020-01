«This Is Us» Saison 4, épisode 12 Spoilers: Kevin et Sophie

Deux des architectes de la semaine vraiment terrible de Randall disent que ses frères et sœurs n’auront pas beaucoup plus de facilité lorsque This Is Us reviendra avec le reste de sa trilogie Big Three.

L’épisode de Kevin, intitulé “Hell of a Week: Part Two” et qui sera diffusé le mardi 11 février (9 / 8c), suivra l’autre frère Pearson alors qu’il se rend dans sa ville natale et rentre chez son ex-femme. orbite. Mais est-ce que Sophie en deuil est la femme que nous voyons au lit avec Kev lorsque Randall appelle dans l’heure de cette semaine?

“Le prochain épisode de la trilogie est l’histoire de Kevin, donc tout sera dévoilé là-bas”, a déclaré le co-showrunner Isaac Aptaker aux journalistes avant le versement de cette semaine. “Nous allons le suivre à Pittsburgh et voir pourquoi il a décidé d’aller chez Sophie [mom’s] funérailles, s’il a une quelconque interaction avec Sophie, à quoi cela ressemble-t-il que Kevin soit de retour à la maison sur son ancien terrain de jeu. “

En parlant de Randall, l’épisode de mardi s’est terminé avec Kevin parlant à son frère après qu’une confluence d’événements a rendu l’anxiété de Randall hors de contrôle. (Lisez un récapitulatif complet et écoutez ce que Sterling K. Brown a dit à propos de l’heure.) Mais grâce à un flash-forward, nous savons que la proximité de la paire sera rare au moment où les anniversaires des enfants Pearson se dérouleront à le début de la saison 5. Le fossé entre les deux hommes est à l’horizon et se rapproche, Aptaker a prévisualisé: “Quelque chose de grand arrive dans cette prochaine manche avant la fin de notre saison qui déchirera ces deux hommes.”

Mais que se passe-t-il avec la jeune adulte Kate et son mauvais petit ami? Comment Lizzy de Sophia Bush joue-t-elle dans tout cela? Et pourquoi Randall est-il si déterminé à ne pas suivre de thérapie? Lisez la suite pour les réflexions d’Aptaker et de la co-présentatrice Elizabeth Berger sur…

LA RÉSISTANCE DE RANDALL POUR AIDER | Randall a gardé ses émotions à distance en parlant à Kevin et Beth et en faisant de longues courses punitives. Mais “À un certain point, vous allez vous heurter à quelque chose qu’aucun de ces mécanismes d’adaptation ne suffit, et vous allez devoir creuser un peu plus”, a déclaré Berger. “Je pense qu’il est clair que nous arrivons à ce point avec Randall.”

LE POINT DE RUPTURE DE KATE AVEC MARC | Un flash-back dans l’épisode de mardi a montré aux Pearson en mode crise quelque chose à voir avec Kate, bien que la nature exacte de ce qui s’est passé n’était pas claire. Attendez-vous à en apprendre beaucoup plus pendant l’heure de présentation de Chrissy Metz, taquina Berger. «Je pense que les gens savent maintenant que Marc n’est pas le plus grand gars et probablement pas le gars avec qui Kate devrait être. Nous allons certainement voir les choses commencer à prendre une tournure dans cette relation d’une manière telle que potentiellement la famille devra vraiment se rallier à Kate et intervenir et dire: “ Ce n’est peut-être pas le gars avec qui vous appartenez. ” “

L’HISTOIRE DE KEVIN-ET-SOPHIE | Berger a qualifié le grand épisode de Justin Hartley de «très belle plongée profonde dans le passé de Kevin avec Sophie. Tonalement, celui-ci aura un peu plus d’une note nostalgique que nous sommes vraiment ravis de partager avec les gens. “Elle a également laissé entendre que nous verrons différents aspects de l’histoire d’amour des amoureux du lycée” que peut-être nous n’avons pas obtenu d’eux tout de suite. “

LIZZY’S WHEREABOUTS | Aptaker et Berger ne confirmeraient ni ne nieraient que Lizzy de Sophia Bush – que Kevin a rencontrée, courtisée et laissée de côté dans l’épisode précédent – reviendra à l’heure de Kev. “Nous sommes d’énormes fans de Sophia Bush”, a déclaré Aptaker, “et lisez ce que vous voulez.”