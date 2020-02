«This Is Us» Saison 4, épisode 15 – Randall in Therapy

HISTOIRES CONNEXES

This Is Us ‘Randall ferait mieux de s’habituer à répondre à cette question: “Et comment vous sentez-vous …?”

Comme le laisse entendre une récente promotion pour le feuilleton de NBC (9 / 8c) mardi, le conseiller municipal Pearson est sur le point de se lancer dans une incursion bien nécessaire dans la thérapie – pas qu’il le veuille vraiment.

Randall s’assoit dans le bureau de son thérapeute «avec réticence», prévient Sterling K. Brown, rien que l’aversion de son personnage pour chercher de l’aide ne remonte à son premier modèle masculin. “Jack était un gars assez autonome”, dit Brown à TVLine, “très calme, près du gilet, et il n’a probablement pas partagé autant avec sa femme que Randall partage avec la sienne.”

Bien que le jeune Randall n’ait peut-être pas compris les nuances – bonnes et mauvaises – concernant la façon dont son père gérait la pression, Brown note que Randall a pris à cœur que Jack «était quelqu’un qui s’occupait des choses par lui-même».

Ajoutez à cela que Papa Pearson a caché certains segments majeurs de sa vie antérieure – ses expériences déchirantes pendant la guerre du Vietnam, par exemple, ainsi que presque tous les détails concernant son frère cadet, Nicky – et Brown dit qu’il peut voir comment le voyage de Randall pourrait finalement parallèle à celle de son père.

“Je me dirige vers un chemin qui est similaire à celui de mon père, et bien que j’aime mon père, je sais qu’il y a un meilleur chemin”, dit-il, parlant avec caractère. “Donc, après ce voyage en cabine, il est décidé d’aller finalement en thérapie.”

Citant des spoilers, Brown n’a pas été en mesure de nous donner une idée de la façon dont le voyage introspectif de Randall se déroulerait. Mais il a dit que – un peu comme dans la vie réelle – ce ne serait pas un coup rapide.

“Vous verrez comment cela se passe au cours des quatre derniers épisodes de la saison”, ajoute-t-il.