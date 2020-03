«This Is Us» Saison 4, épisode 16 – Interview de Justin Hartley

Nous allons sortir sur une branche et deviner que Matt Damon et sa mère n’ont jamais vécu une expérience à New York comme celle que Kevin et Rebecca ont rencontrée mardi dans This Is Us.

Le synopsis officiel du prochain épisode (NBC, 9 / 8c) dit simplement: «Les Pearsons visitent New York», qui suit la demande de Rebecca à Kevin à la fin du précédent épisode: elle venait de recevoir la nouvelle qu’elle a probablement la maladie d’Alzheimer, et elle a exhorté son fils: «S’il vous plaît, ne commencez pas à me traiter différemment, OK, j’ai besoin de plaisir. J’ai besoin de rire. ” Elle a ensuite demandé à assister à sa prochaine première de film à New York, car elle avait remarqué que la star de Good Will Hunting amène parfois sa mère comme son plus-un. (Lire un récapitulatif complet de l’épisode ici.)

Le souhait de Rebecca, semble-t-il, devient le commandement de Kevin à l’heure de mardi, qui présente des scènes tournées sur place à Manhattan. Alors, lorsque TVLine a rattrapé la star de la série Justin Hartley au SCAD aTVfest, il nous a donné un bref aperçu du voyage de la paire vers la Big Apple… et les sentiments que cela pourrait susciter chez les autres membres. [cough Randall cough] de la famille Pearson. De plus, il a fait allusion de façon inquiétante à un «nuage sombre» qui colorera toute la sortie. Lisez la suite pour découvrir ce que Hartley peut – et ne peut pas – dire sur ce que nous avons vu dans le dernier flash-forward.

TVLINE | À New York, où avez-vous tiré?

Radio City [Music Hall]. Nous avons tourné à Central Park. Nous avons tourné au Plaza [Hotel]. Où avons-nous tourné ailleurs? Oh mon Dieu, nous avons tourné dans le Met[ropolitan Museum of Art]. Ils nous ont laissé entrer dans le Met après sa fermeture. Je me dis: «Nous sommes au Met. Nous sommes seuls. C’est fou.”

TVLINE | Kevin n’avait-il pas une ligne dans la série sur comment, quand vous êtes célèbre, vous pouvez faire des choses que les autres ne peuvent pas faire?

Ouais. Parfois c’est vrai.

TVLINE | On dirait que c’est un grand week-end pour Kevin et sa maman.

Il est. Ils ont un bon week-end. Il y a cet événement urgent qui se produit qui est en quelque sorte sensible au temps, qui projette une ombre ou un nuage sombre au cours du week-end. C’est là que le drame se produit.

TVLINE | Pressant pour les deux?

Ouais, pour tout le monde. Pour tout le monde.

TVLINE | Kevin a une jolie maison à l’avenir. Il semble qu’il y ait des récompenses et des choses dans le flash-forward.

Ça ressemblait à ça, non? Hmm. Intéressant.

TVLINE | Y a-t-il des trophées de toute sorte?

Il y en a, et nous raconterons cette histoire aussi. Ce sera réglé.

TVLINE | Lorsque Kevin apporte le sac de nourriture dans la maison, devrions-nous regarder de près le logo sur le sac? Cela pourrait-il avoir un sens caché?

Je ne pense pas. Je pense que c’était simplement indescriptible. Je pourrais toutefois avoir tord. Si c’est quelque chose, je ne sais pas ce que c’est.

TVLINE | Randall est très en colère dans l’épisode que Randall est très en colère que Kevin soit celui qui escorte Rebecca pour obtenir ses résultats d’IRM. Il y répond un peu en thérapie, mais Kevin va-t-il ressentir cette colère?

Ouais.

TVLINE | Soonish?

Ouais.

TVLINE | Comment pourrait-il réagir?

Regardez, c’est une chose. C’est une chose définitive entre les deux. Ce n’est pas bon. C’est du bon drame, mais ce n’est pas une bonne situation.