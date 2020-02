«This Is Us» Saison 4, épisode 18 Titre final: «Strangers Part 2»

Vous avez une demande de scoop? Un conseil anonyme que vous souhaitez partager? Envoyez tout ou partie de ce qui précède à askausiello@tvline.com

Question: J’accueillerais à bras ouverts tout ce que vous pourriez partager sur les épisodes restants de This Is Us. —Michelle

Ausiello: Que diriez-vous de quelques informations exclusives sur la finale de la saison 4? Je peux confirmer que le prochain ender de la saison (aka Episode 18) portera le titre, “Strangers: Part Two.” Qu’est-ce que cela nous dit, à part le fait probable que la finale servira de serre-livre à la première de la saison 4, qui était intitulée «Strangers»? Eh bien, à tout le moins, je pense que nous pouvons supposer que la version adulte du fils du musicien de Kate et Toby aura du temps d’antenne. Et peut-être que MIA Cassidy mettra une autre apparence pour mettre un peu de fermeture à son arc (et répondre une fois pour toutes au mystère du bébé maman)? Je suis juste en train de spitballer ici.

Question: Je cherche un nouveau scoop sur Lucifer. Plus précisément, j’aimerais savoir comment les négociations pour la saison 6 se déroulent. -Avril

Ausiello: Les négociations entre Warner Bros. Television et Netflix se poursuivent et les deux parties semblent optimistes quant à la conclusion d’un accord de renouvellement. En ce qui concerne la longueur, j’entends dire que la saison bonus comprendrait probablement entre 10 et 13 épisodes.

Question: Donnez-moi une raison de continuer à regarder Schitt’s Creek maintenant qu’ils ont rompu Ted et Alexis. Ou dites-moi que je peux arrêter – de toute façon. Je suis vidé. —Shelley

Ausiello: Tu n’es pas seul. Mais il reste des trucs amusants à l’horizon, y compris le “Attendez, whaaat?” une aventure dans laquelle Alexis se jette – et un Johnny protecteur s’insinue – dans l’épisode “Rebound” de mardi de la comédie Pop TV. Le versement met également Moira dans la position inconfortable d’avoir à lisser les plumes qu’elle a ébouriffées en disant au magazine People ce qu’elle pense vraiment de la petite ville qu’elle appelle chez elle.

Question: Comment Trixie va-t-elle réagir à la disparition de Lucifer? –Maria

Ausiello: Vous voulez dire, maintenant qu’il est en double bâton de hockey H-E? “C’est une excellente question”, répond le co-showrunner Joe Henderson. Teasing Saison 5 (date de création toujours à déterminer), dit-il, «Trixie semble être très compréhensif envers Lucifer et son départ. Mais vous connaissez des enfants – ils ne vous disent pas toujours ce qu’ils ressentent vraiment, n’est-ce pas? Trixie pourrait-elle enfin se retourner contre son diable préféré? »

Question: Netflix ramène What / If pour une autre saison? Ce fut un plaisir coupable. Et le créateur de la série, Mike Kelley, a mentionné qu’il avait des idées pour plusieurs saisons autonomes. —Brad

Ausiello: Netflix ne commente pas l’avenir de l’anthologie noire, mais plusieurs sources confirment qu’il n’y a pas de projet de retour / quoi pour la saison 2. Du côté positif, je pense que Renée Zellweger va bien.

Question: Quand The Walking Dead va-t-il tuer Alpha? Fatigué de Whisperers! —Gordo

Ausiello: Chill, Gordo. Gérer un Big Bad, c’est comme fabriquer un masque en peau de marcheur – cela prend un certain temps. En attendant, vous pouvez vous attendre à ce que la méchante entre dans un enfer d’un combat de drag-out renversé dans «Stalker de dimanche (AMC, 9 / 8c), Daryl prouvant jusqu’où il ira pour essayer de sauver Connie (OK et Magna), et une fin surprise pour un personnage qui existe depuis la saison 7.

Question: Quelque chose sur The Rookie? —Carolyn

Ausiello: Sortant du pinceau de Lucy avec la mort, Tim sera un homme (légèrement) changé. Avant, «Il a gardé sa femme si près de lui et s’est brûlé d’une certaine manière», note Eric Winter. Mais maintenant, il va se permettre de laisser entrer les gens. “Ce sera quelque chose sur lequel Tim s’appuiera pour commencer à apprécier ses relations de manière plus générale.” SCOOP BONUS: Alyssa Diaz, qui joue Angela, nous dit que la star de SNL, Pete Davidson, tournera le 10 mars alors que le demi-frère de Nolan est “très amusant”, apportant “une autre dynamique et couche au spectacle”.

Question: Des allées et venues sur Dynasty que nous devrions connaître? —Sarah

Ausiello: Si vous demandez ce que je pense que vous demandez, la réponse est non. Mais je peux signaler que Wil Traval est présenté comme un intérêt amoureux potentiel pour – attendez – Cristal! Le vétérinaire Once Upon a Time et Jessica Jones se reproduira en tant que père Caleb Collins, “un jeune prêtre charmant et irrévérencieux avec un faible pour les vétérinaires handicapés qui se réadaptent à la clinique de l’hôpital”, selon la description officielle de son personnage. “Mais lorsque ses fonctions d’aumônier de l’hôpital l’ont mis sur une trajectoire de collision avec le nouveau directeur de la clinique, Cristal Carrington, même le Seigneur ci-dessus ne peut pas arrêter la chimie entre cette femme très mariée et l’homme très attirant du tissu.”

Question: Un million de petites choses, s’il vous plaît. —Paula

Ausiello: Lorsque Sprague Grayden de The Next apparaît comme la sœur d’Eddie, Lindsay, dans l’épisode de la semaine prochaine, elle provoquera un tas de problèmes qui affecteront Ed pour les épisodes à venir. “Elle évoque des souvenirs, mentionnant à Eddie des choses qu’il avait en quelque sorte oubliées ou dont il ne se souvenait pas”, a déclaré la star de la série, David Giuntoli. Et si vous deviniez qu’être ivre de black-out pendant des années a aidé Eddie à réprimer ce désagrément, vous auriez raison! Mais à quel point les mauvaises choses d’Eddie étaient-elles mauvaises? La révélation concerne «certains de ses comportements qui le dérangent vraiment maintenant en tant que gars sobre, éthique – enfin récemment éthique», taquine Giuntoli en riant.

Question: Allons-nous voir le mariage de Duncan et Jocasta cette saison sur Outlander? (Veuillez dire non.) —Nancy

Ausiello: Nous avons posé cette question au producteur exécutif Maril Davis, et voici exactement ce qu’elle a dit: «Nous pourrions. Nous pourrions ou non. Tout dépend de ce qui se passe entre »les amants étoilés Murtagh et Jocasta. Vous pouvez maintenant lire cela comme une non-réponse. Mais je me sens plutôt bien avec les deux premiers mots de la réponse de Davis.

Question: Avez-vous quelque chose à dire sur le «Upstead» de Chicago P.D.? Cet ensemble “le fera-t-il, ne le fera-t-il pas”, la combustion lente me rend fou! —Ashleigh

Ausiello: Dans l’épisode du 4 mars, Halstead et Upton sont «impliqués dans une affaire où ils croient que la violence domestique a lieu, et ils ont tous deux leur propre relation avec cela», prévient le showrunner Rick Eid. “Ils essaient de suivre une ligne très compliquée et émotionnelle sur la façon de procéder.” En ce qui concerne une romance potentielle, bien sûr, les personnages «ont des sentiments forts l’un pour l’autre», mais «c’est compliqué et il y a des obstacles», nous rappelle Eid. “Mais leurs sentiments n’ont pas changé.”

Question: Pouvez-vous taquiner les futures performances musicales de Lauren Graham sur la liste de lecture extraordinaire de Zoey? —Jennie

Ausiello: J’ai deux mots pour toi. Le premier est TiK. Et le second est ToK.

