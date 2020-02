‘This Is Us’ se débarrasse enfin de Marc, mais l’impression qu’il laisse à Kate est éternelle

Le 18 février, la saison 4 de This Is Us a livré l’un des épisodes les plus percutants de la série jusqu’à présent. L’épisode, intitulé «The Cabin», a plongé dans le passé, le présent et l’avenir de Pearson. Bien sûr, cette idée n’est pas exactement un nouveau concept, car le drame NBC se concentre sur le puzzle de la famille Pearson. Mais cette fois, les fans de This Is Us ont finalement reçu des réponses solides sur ce qui se passe dans chaque chronologie, y compris la conclusion de l’adolescente Kate (Hannah Zeile) et de son petit ami, Marc (Austin Abrams).

Randall, Kevin et Rebecca sauvent Kate de Marc dans la saison 4 de «This Is Us»

À la fin de l’épisode centré sur Kate de This Is Us Saison 4, Marc abandonne sa petite amie après s’être disputé dans la voiture. Ils sont en route vers la cabane, alors il la laisse bloquée au milieu de nulle part, froide et seule.

Heureusement, Kate parvient à trouver une station-service et appelle Rebecca (Mandy Moore). Alors que Kate est sur le point de raconter à sa mère ce qui s’est passé, Marc arrive et s’excuse. Kate raccroche, mais il est trop tard. L’alarme retentit et Mama Bear Pearson décide de rassembler la famille pour sauver Kate.

Dans «The Cabin», Rebecca arrive avec Kevin (Logan Shroyer) et Randall (Niles Fitch) au milieu d’une tempête hivernale. Elle est déterminée mais contrecarrée par des routes bloquées. Néanmoins, les trois arrivent à la cabane le matin.

Quand Rebecca, Kevin et Randall arrivent, tout semble normal avec Marc et Kate. Mais cela ne dure qu’un instant. Au fil du temps, la famille Pearson rassemble les pièces et quelque chose ne va pas.

Kevin demande pourquoi il gèle dans la cabine. Ensuite, Randall trouve une fenêtre cassée, que Kate prétend n’avoir pas remarquée. Randall trouve cela suspect parce qu’il n’y a pas de verre à l’intérieur. Il se demande également pourquoi Kate porte des gants et demande à sa sœur de les enlever. Elle résiste au début, mais finalement les supprime, dévoilant une entaille massive sur sa main.

La famille Pearson fait pression sur le couple pour expliquer. Kate ment et dit qu’ils se sont enfermés – ils ne l’achètent pas. Puis Marc révèle qu’ils sont entrés dans un autre argument. Il admet avoir enfermé Kate “pendant une minute” et affirme que sa petite amie “a paniqué” et a cassé la fenêtre pour rentrer.

Randall demande à Kate combien de temps elle a été mise en lock-out. Kate détourne le regard et elle est sur le point de fondre en larmes. Elle regarde Rebecca. Les Pearsons comprennent que cela a duré plus d’une minute.

Kevin et Randall sont furieux. Ils ont presque battu Marc, mais Rebecca les arrête. Même ainsi, elle est tout aussi en colère.

“Vous obtenez l’enfer de ma maison”, crache Rebecca à Marc, qui ne bouge pas. Puis la matriarche Pearson se répète, accentuant sa fureur. «Sortez de chez moi. Aujourd’hui est le dernier jour où tu vas voir ma fille, Marc. Vous avez quelques minutes. Obtenez vos affaires et sortez d’ici. “

Le copain toxique part. Kate se replie dans les bras de Rebecca. «Il a dit qu’il m’aimait», dit Kate en sanglotant.

Les co-présentateurs de «This Is Us» expliquent Kate et Marc dans «The Cabin»

En discutant avec Entertainment Weekly après la diffusion de “The Cabin” sur NBC, les co-présentatrices de This Is Us, Elizabeth Berger et Isaac Aptaker, ont discuté de la sortie de Marc et ont rompu avec Kate. Le duo a confirmé que Marc avait laissé Kate dehors pendant “au moins une heure” et peut-être plus.

“Je veux dire, vous ne pouvez pas être dehors aussi longtemps dans un pull sans geler”, a déclaré Aptaker. “Elle ne gèle pas à mort, ce n’est pas la fin du Titanic, mais je veux dire, elle est là-bas assez longtemps pour faire quelque chose d’assez extrême et casser une fenêtre pour rentrer.”

Mais même ainsi, l’incident a amené Kate à réaliser que Marc n’était pas le gars pour elle. Alors, quand Rebecca, Kevin et Randall sont venus la sauver, Kate n’a ressenti que du soulagement, malgré la défense de son petit ami dans l’épisode précédent.

“Je pense qu’à ce moment-là, elle était juste soulagée”, a déclaré Aptaker au moment où Rebecca a expulsé Marc de la cabine. “Une plus grande partie d’elle a réalisé qu’elle est au-dessus de sa tête que la partie d’elle qui pense qu’elle l’aime, et elle est tellement reconnaissante qu’elle ait une issue.”

Comment la relation de Kate avec Marc l’affecte à l’avenir

Austin Abrams dans le rôle de Marc, Hannah Zeile dans le rôle de Kate dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / NBC

Toujours en train de parler avec Entertainment Weekly, Aptaker a laissé entendre que Marc ne serait plus présent dans la vie de Kate – du moins pour l’instant.

“Pour le moment, c’est la dernière fois que nous verrons Marc”, a déclaré le showrunner à propos de l’épisode du 18 février.

Cela dit, il y a des aspects de la violence verbale de Marc qui auront un impact sur la vie de Kate à partir de maintenant. Le 11 février, Aptaker s’est entretenu avec Entertainment Weekly et a évoqué les cicatrices que Marc laisse sur Kate.

“Il se passe tellement de choses à l’intérieur de Kate. Mais un premier amour est si formateur et façonne ainsi la façon dont vous vous voyez », a déclaré Aptaker. «Et je pense que la façon dont Marc lui parle et la traite a un grand impact sur son estime de soi et sa valeur personnelle pendant un certain temps.»

Maintenant, il semble que l’actuelle Kate (Chrissy Metz) commence à voir ces mêmes sentiments refaire surface alors que les choses commencent à mal tourner avec Toby (Chris Sullivan). Le 11 février, Zeile a déclaré à The Wrap:

Kate a toujours eu des doutes et toujours de l’insécurité et je pense que Marc les a définitivement encouragés. Et maintenant, nous pouvons sorte de voir dans son mariage l’insécurité qu’elle a maintenant que Toby se met en forme, et il est dans un groupe CrossFit et il envoie des SMS à une autre femme, vous pouvez voir son genre de commencer à tourner en spirale dans sa tête et se sentir probablement sentiments similaires à ce qu’elle a ressenti dans sa première relation.

Alors que This Is Us continue de remplir les pièces du puzzle de la famille Pearson, les fans se tournent vers l’adolescente Kate pour étoffer ce qu’elle devient de nos jours. Mais, pour le moment, les téléspectateurs peuvent enfin laisser échapper un soupir de soulagement. Marc est parti et Kate peut commencer à récupérer.

