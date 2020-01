«This Is Us» Spoilers de la saison 4: nouvelle trilogie, épisode Randall-Centric

Vous avez une demande de scoop? Un conseil anonyme que vous souhaitez partager? Envoyez tout ou partie de ce qui précède à askausiello@tvline.com

Question: J’ai besoin de savoir qui était dans la cuisine de Randall dans This is Us de cette semaine! – Patricia

Ausiello: Fou, non? Bien que je sois tenu au secret, je peux laisser échapper cette petite friandise: ce moment effrayant de la première mi-saison pâlit par rapport à la façon choquante qu’un personnage que nous connaissons et aimons réagit à quelque chose qui se passera dans le prochain épisode.

Question: Le temps de Dean en enfer a été référencé dans quelques épisodes surnaturels, et Dean semble également tenir par un fil. Tout ce bâtiment est-il quelque chose? Y a-t-il une chance que nous revoyions Alastair? -Additionneur

Ausiello: «Je ne sais pas que nous reverrons Alastair. Il était en quelque sorte enfermé dans The Empty », nous dit Andrew Dabb, le showrunner, avant de répondre à la première partie de votre question. “L’histoire de Dean et l’histoire de Sam est l’histoire d’un traumatisme, et donc, aller en enfer était une chose incroyablement traumatisante pour Dean. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus traumatisante qu’il ait traversée, et cela en dit long, quand aller en enfer n’est pas la chose la plus traumatisante que vous ayez connue. Mais certainement, alors que les traumatismes s’accumulent cette saison, c’est une façon de revisiter certaines de ces histoires et certains de ces moments. »

Question: Avez-vous plus d’informations sur le nouveau médecin de Chicago Med joué par Jessy Schram, en particulier avec qui elle interagira le plus? -Laurier

Ausiello: Dans le sillage des récentes tensions «Manstead», «Will commence une nouvelle relation», révèle le producteur exécutif Andrew Schneider, mais ne confirmerait ni ne nierait que la nouvelle femme de la vie du docteur est le chirurgien gynécologique de Schram, le Dr Hannah Asher. Pendant ce temps, «Natalie commence [to grow] un peu plus près de Crockett. “Cependant, l’EP Diane Frolov note qu ‘” il y a beaucoup de conflits “entre les personnages. »Ajoute Schneider:« C’est une relation amour / haine. »

Question: Quelque chose sur la première mi-saison de Grey’s Anatomy? Dois-je regarder avec Kleenex? —Lynn

Ausiello: Si vous me demandez si quelqu’un meurt, vous savez très bien que je ne peux pas le dire. Mais je peux vous dire que le jeudi 23 janvier, l’épisode du drame ABC – diffusé dans son nouvel intervalle de temps, 9 / 8c – comprend un tournant majeur pour un couple et une grande décision qui hantera certainement le médecin qui le fait. De plus, puisque vous avez mentionné les tissus, je me sentirais mal si je ne vous avertissais pas qu’il y avait un moment pendant la première de la saison 3 de Station 19 (diffusé cette même nuit à 8 / 7c) qui m’a laissé les yeux brumeux. SCOOP BONUS: Kim Raver a partagé qu’elle et Jason George de Station 19 ont tourné “une très belle scène” dans le crossover de la semaine prochaine “qui en révèle un peu plus” sur Teddy et Ben. Pour l’avenir, a-t-elle ajouté, un épisode autonome à venir “incroyable” divulguera d’autres informations sur Teddy “où même je me disais” Whoa! “”

Question: Qui est le père du bébé d’Amelia sur Grey’s Anatomy: Owen ou Link? —Cait

Ausiello: Malgré la réaction stupéfaite d’Amelia à la chronologie de la conception dans la finale de l’automne, qui semblait suggérer que le bébé était Owen, la showrunner Krista Vernoff nous assure que ni la future maman ni nous ne le savons pour le moment. “C’est encore un mystère.”

Question: Pouvons-nous espérer un bon scénario pour Travis de Station 19 dans la saison 3, surtout après son arrestation à la fin de la saison 2? —Pascaline

Ausiello: “La saison 3 va devenir très compliquée”, déclare Jay Hayden. “Quand Krista Vernoff m’a amenée dans son bureau, elle m’a dit:” Je n’ai pas l’impression d’avoir suffisamment exploré votre histoire … pourquoi ses relations continuent à échouer, et nous devons nous y frayer un chemin. “Elle a essentiellement dit que nous ‘ va gérer la prison, et ensuite nous allons voir qui est vraiment Travis. »Et qu’est-ce que cela pourrait comprendre? “Il y a plus de relations qui naissent”, taquine Hayden. “Peut-être des flashbacks, et peut-être aussi de nouveaux.”

Question: Sur Chicago Med, Ethan découvrira-t-il April et Marcel via une source tierce ou April? -Laurier

Ausiello: “April finira par avouer”, confirme le PE Andrew Schneider, sans entrer dans les détails. En attendant, le couple nouvellement engagé va se tourner vers la FIV dans sa quête pour avoir un bébé.

Question: De nouvelles informations sur la façon dont Grey’s Anatomy expliquera l’absence d’Alex? – Jenna

Ausiello: Le statut MIA de Justin Chambers sera abordé lors de la première hivernale de la semaine prochaine… mais pas d’une manière qui mettra un terme à l’affaire. (BTW, consultez nos scénarios de sortie Alex «rêve / cauchemar».)

Question: Peut-être que je suis la seule personne qui en veut encore, mais y a-t-il une chance pour un crossover Riverdale / Sabrina? —Deb

Ausiello: Je ne m’attendrais pas à voir la sorcière adolescente se frotter aux coudes avec Betty et Veronica de sitôt, mais vous serez heureux de savoir que la ville de Riverdale joue un rôle très spécifique dans un prochain épisode de Chilling Adventures of Sabrina’s troisième partie , qui arrive dans toute sa splendeur en huit épisodes le vendredi 24 janvier.

Question: Non pas que j’espère qu’un autre raz de marée arrivera, mais peut-on s’attendre à plus d’histoires Buck / Christopher au 9-1-1 cette saison? —Jim

En fait, Oliver Stark dit qu’il y a une «séquence vraiment charmante» à la fin du 12e épisode de cette saison, qui «va faire fondre le cœur des gens». Il reconnaît: «Nous les avons vus lutter à travers tant d’obscurité cette saison. C’est une chance de les voir s’amuser. Je ne peux pas attendre que les gens le voient. “Vous devrez cependant être patient, car une date de première pour la deuxième moitié de la saison 3 n’a pas encore été annoncée.

Question: Où est passé George sur le mal? —Naomi

Ausiello: Vous avez de la chance: le copain de cauchemar de Kristen est de retour dans l’épisode de cette semaine “sous une forme qui … vous ne pouvez pas imaginer ce que vous allez voir”, taquine Katja Herbers. «Il va revenir, mais il sera très différent. Une forme différente. “Et le démon inquiétant a-t-il prêté attention à ce qui se passait en son absence? «Ouaip», confirme Herbers. “Il semble être très conscient de ce qui se passe dans le monde entier.”

Question: Scoop Outlander Saison 5, s’il vous plaît! —Myriam

Ausiello: En interne, Sassenach Kim Roots, de TVLine, a vu les premiers épisodes de la saison à venir, donc je vais lui céder la parole: “Du vrai parler, Outlanders: The Fiery Cross n’est pas mon épisode préféré de la série de livres de Diana Gabladon, mais j’ai été agréablement surpris de voir à quel point j’aime regarder Claire et Jamie s’établir comme Lui-même et Elle-même sur Fraser’s Ridge. Et il y a une scène simple mais belle près du début de la saison qui m’a fait admirer à nouveau Sam Heughan: Comment ce type n’a-t-il pas obtenu plus de nominations aux prix?! “

Question: Quelque chose à partager sur Altered Carbon Season 2? —Eric

Ausiello: En fait, deux choses. Tout d’abord, l’univers d’échange de manches de l’émission Netflix rend l’introduction d’Anthony Mackie en tant que Takeshi Kovacs – un rôle précédemment occupé par Joel Kinnaman – vraiment transparente, plus que je ne l’aurais cru possible. Et deuxièmement, il y a une grande révélation à la fin du premier épisode qui vous fera appuyer sur “Play” à l’heure suivante si rapidement, votre pile tournera.

Question: La nouvelle saison de Fargo est superbe, mais je n’ai pas vu Uzo Aduba dans la bande-annonce. Est-elle toujours dans le casting de la saison 4? —Becky

Ausiello: Non, Aduba “a dû abandonner, malheureusement”, révèle la productrice exécutive Noah Hawley, ajoutant qu’elle “avait des problèmes familiaux personnels” qui l’ont empêchée de filmer la saison 4. Mais vous verrez bientôt Aduba dans une autre production FX: elle va incarnez Shirley Chisholm, membre du Congrès pionnier de la série limitée Mrs. America, qui débutera le 15 avril à Hulu.

Question: Vous avez une idée de qui joue Hugh Dancy sur Homeland? Partage-t-il des scènes avec sa vraie femme Claire Danes? —Blake

Ausiello: Non, Dancy et Danes ne partageront aucun temps d’écran lors de la dernière saison de Homeland … mais s’ils le faisaient, ils se feraient certainement la tête. Dancy “joue le rôle d’un conseiller du président qui a une très forte opinion sur une politique qui est définitivement contraire à la mission de Carrie”, taquine le producteur exécutif Howard Gordon. Il est «en quelque sorte vaguement basé sur John Bolton ou Stephen Miller», ajoute le PE Alex Gansa, et «s’est positionné de manière très contradictoire avec le processus de paix» sur lequel Carrie et Saul travaillent en Afghanistan. «Il ne fait pas confiance aux talibans. Il ne croit pas que la paix soit possible. »

Question: Je manque déjà Schitt’s Creek. Donnez-moi quelque chose à attendre? – Caryn

Ausiello: En bref? L’épisode du mardi 21 janvier, «L’entretien d’embauche». Comment se fait-il? Parce qu’il comprend un moment Alexis / Ted qui, malgré la distance entre eux, vous transformera en flaque de bouillie. De plus, il y a des indices énormes et énormes sur l’avenir des Roses et de Stevie.

