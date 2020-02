“This Is Us” – Thérapeute de Randall dans la saison 4 – Sterling K. Brown

S’il semblait que This Is Us, Randall se gâtait pour un combat au moment où il s’est assis dans le bureau de son thérapeute mardi, la star de la série Sterling K. Brown dit, eh bien, il l’était.

L’épisode de cette semaine a consacré beaucoup de temps à la façon dont le conseiller municipal ne voulait pas aborder son anxiété, ses sentiments au sujet de la détérioration de la mémoire de Rebecca ou de son sens du contrôle qui glisse – et comment de minuscules détails comme la cafetière de sa nouvelle thérapeute ou son goût discutable dans les œuvres d’art presque envoyé un Randall agité sur le bord. (Lisez un récapitulatif complet ici.)

Finalement, après que Beth ait clairement expliqué à quel point le malaise émotionnel de son mari affectait leur mariage et leur famille, Randall a donné une autre chance à la psychanalyse. Mais oof, quelle douloureuse façon d’y arriver! TVLine a demandé à la star de la série Sterling K. Brown de nous parler de la tentative inconfortable de Randall d’introspection et d’indiquer pourquoi un prochain épisode “pourrait être l’un de mes épisodes préférés que nous avons tournés au cours des quatre dernières années.”

TVLINE | C’est Randall à un nouveau niveau anxieux, quand il entre pour la première fois dans ce bureau.

Oui, ça l’est.

TVLINE | Nous avons déjà parlé de la façon dont il pense souvent qu’il est la personne la plus intelligente de la pièce. Pense-t-il qu’il est plus intelligent que son thérapeute?

Absolument. Je pense qu’il a déjà, assez ou injustement – probablement injustement – jugé ce qu’il pensait qu’il allait recevoir en termes de traitement. Le fait qu’elle n’avait pas de tasses pour le refroidisseur d’eau, cette peinture merdique dans son esprit qu’elle a sur le mur, le fait qu’elle ne peut pas éteindre la machine à café Dadgum. Vous savez quoi? Ayez des choses ensemble. Présentez-vous de telle manière que les petites choses comptent. Parce qu’elle ne s’occupait pas de ces choses, il l’avait radiée depuis le début.

TVLINE | Il semble qu’il cherche une raison de se fâcher et de partir.

Oui. Oui.

TVLINE | C’est ce que nous rencontrons le plus lorsqu’elle dit qu’elle sait déjà qui il est. Pourquoi pensez-vous que cela le déclenche en particulier?

Deux parties. Il y a l’hypothèse qu’il y a une ardoise vierge, donc vous avez la possibilité de vous présenter aux gens comme vous le souhaitez. Et l’idée que quelqu’un dispose d’informations sur lui auxquelles il ne s’attendait pas signifie qu’il ne peut plus prétendre être quelque chose de différent. De plus, le fait qu’elle n’ait pas partagé cette information au tout début, il a trouvé un peu contrarié, qu’elle tenait cette carte près de sa veste. Mais je pense que lorsque vous ne cherchez pas à être votre moi authentique et que vous voulez avoir la possibilité de présenter le soi que vous voulez voir comme, lorsque quelqu’un a des informations privilégiées, ce genre de démystifie cette tentative.

TVLINE | L’idée que la famille ne pourrait pas se désagréger sans que Randall s’occupe de tout le fait court. Pensez-vous qu’il avait déjà envisagé cette possibilité auparavant?

Non. [Laughs] Je ne. Je pense qu’il s’attend pleinement à ce que s’il n’assumait pas le niveau de responsabilité qu’il avait après le décès de son père, que les choses auraient pu aller d’une manière très différente pour sa famille, et que cette manière différente ne serait pas aussi positive que la manière les choses se sont déroulées ainsi. Je pense qu’il le ressent sincèrement, et je ne pense pas qu’il le ressent d’une manière égoïste. Il dit: «Quelqu’un doit intensifier. Ma sœur est ébranlée par la perte de mon père, mon frère est parti pour devenir acteur. Quelqu’un doit le garder ensemble. Et même si je pouvais partir et avoir un tout autre genre, j’ai peut-être décidé de rester à la maison. J’ai décidé de revenir chaque week-end pour m’assurer que tout allait bien. J’ai décidé d’enseigner à ma mère comment utiliser un programme informatique afin qu’elle puisse être désirable de prendre son nouveau travail. J’ai fait ces choses, et je ne recherche pas nécessairement leur crédit, des forces extérieures, mais je le fais, je l’ai fait. Et personne d’autre ne l’a fait. »

TVLINE | Il retourne au bureau du thérapeute pour le bien de Beth, alors qu’il n’était peut-être pas revenu pour lui-même. C’est très doux, mais aussi un peu triste.

On reconnaît à la fin que sa santé mentale ne l’affecte pas seulement. C’était ainsi qu’il y pensait auparavant. Parce que si je cours, je peux prendre soin de moi et je vais bien. Mais la façon dont je navigue dans ce monde a forcément un impact sur les gens que j’aime, mon tour-ou-mourir, mon partenaire. Et quand elle dit: “J’ai peur de partager les choses qui se passent avec moi, dans ma vie parce que je ne sais pas si tu peux le prendre”, alors il dit: “D’accord. Permettez-moi de prendre du recul. Réévaluer pour le bien et la sainteté de mon mariage. Ce n’est plus de moi. C’est à propos de nous. “

TVLINE | Vous pouvez jouer avec Pamela Adlon maintenant pendant un certain temps. Vous avez dit que cette histoire de thérapie influence les quatre derniers épisodes de la saison.

Ouais. J’aime tellement cette femme. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a quelques années alors que nous étions tous les deux nominés pour les Emmy Awards… Lorsque vous rencontrez un véritable être humain – pas seulement un artiste dont vous appréciez le travail au plus haut niveau, mais quelqu’un qui est authentiquement lui-même? Comme, personne n’est plus réel que Mlle Pamela. Je lui ai dit auparavant, j’ai dit: “Comment Dan [Fogelman, series creator] vous faire faire ça? ” Cette femme dirige son propre spectacle, elle écrit chaque épisode, elle réalise chaque épisode, elle le produit. J’étais comme, “Comment a-t-il fait ça?” Elle était comme, “je n’ai aucune idée.” Mais je pense que c’est parce qu’il y a un véritable amour les uns pour les autres, puis nous devons jouer ensemble. C’est peut-être la paille qui a brisé le dos de son chameau et dire: «OK, cela vaut peut-être la peine.»

Nous avons passé un bon moment. Vous la reverrez dans l’épisode 17. Je ne l’ai pas encore vue – je vais être honnête avec vous – mais je pense que c’est peut-être l’un de mes épisodes préférés que nous avons tournés au cours des quatre dernières années.