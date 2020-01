“This shit mepasse me”, de l’auteur de “The End of the F *** ing World”, présenté le 26 février sur Netflix

Netflix a combiné deux de ses plus grands succès pour façonner “ Cette merde me dépasse ”, adaptation du roman graphique homonyme de Charles Forsman. Après l’équipe créative de la série, Shawn Levy, producteur de “ Stranger Things ”, et Jonathan Entwistle, réalisateur et producteur de “ The End of the F *** ing World ”, également basés sur le travail de Forsman. Par conséquent, on peut s’attendre combinaison de drame adolescent atypique avec des éléments surnaturels, dont la date d’arrivée sur la plateforme a déjà été annoncée.

Les protagonistes de «Cette merde me dépasse»

La première de «This shit mepasse me» aura lieu le 26 février. À cette époque, les sept épisodes d’une demi-heure qui composent la première saison seront disponibles pour les utilisateurs de Netflix, qui ont opté pour de jeunes talents pour façonner ce phénomène potentiel. Devant le casting se trouvent Sophia Lillis, Wyatt Oleff et Sofia Bryant, qui ils jouent un groupe d’amis qui passent par les hauts et les bas de l’institut.

Selon le synopsis officiel, nous sommes confrontés à l’histoire d’origine d’un adolescent qui, En plus de vivre les déséquilibres de son âge, il devra gérer les super pouvoirs qui commencent à émaner d’elle. Lillis, connue pour son travail dans les derniers films de “It”, incarne cette jeune femme nommée Sydney, qui promet de soulever des situations au niveau de ce qu’elle a vécu avec James et Alyssa dans “The End of the F *** ing World”.

Fantaisie pour tous

En l’absence d’entrer dans le troisième épisode de «Les aventures effrayantes de Sabrina» ou le résultat de «BoJack Horseman», Netflix a préparé un mois de février plein de premières. De «Locke & Key», qui adapte la série de bandes dessinées sombres de Joe Hill, à la deuxième saison de «Altered Carbon», en passant par le retour de ‘Narcos: Mexico’ et ‘Las chicas del cable’, la plateforme de streaming dansera entre différents genres, donnant une nouvelle tournure à la science-fiction pour adolescents avec ‘This shit mepasses me’.

.