Thomas et ses amis arrivent sur Netflix exclusivement en mars 2020

Netflix deviendra bientôt la maison exclusive de streaming des nouvelles saisons de Thomas & Friends, qui jusqu’à récemment était enfermé avec Nickelodeon.

Grâce à un rapport de Kidscreen, nous savons que Netflix dans plusieurs régions, y compris les États-Unis, accueillera la saison 23 de Thomas and Friends à partir du 15 mars 2020.

https://twitter.com/ThomasFriends/status/1228091666957029381

Ils ont également révélé que la saison 24 sera disponible sur Netflix plus tard en 2020. Ils n’ont pas mentionné si les saisons précédentes viendraient sur Netflix.

Thomas and Friends (ou parfois appelé Thomas the Tank Engine) est une série pour enfants anglo-américaine bien connue qui fonctionne depuis 1984.

La série suit l’aventure de Thomas the Tank Engine et de ses amis sur l’île de Sodor. Il présente des personnages populaires tels que The Fat Controller, Gordon, Cranky, Edward, Annie et Clarabel. Mark Moraghan raconte actuellement le spectacle.

Netflix US, UK, Canada, la plupart des pays d’Europe et d’Asie auront accès aux nouvelles saisons de Thomas & Friends.

Jusqu’en 2017, PBS détenait les droits exclusifs de l’émission jusqu’à ce que Nickelodeon prenne le relais. Maintenant, c’est au tour de Netflix de porter la marque Thomas & Friends.

Pour concurrencer les nouveaux services et le fait qu’il perdra les productions Dreamworks TV à l’avenir, Netflix investit massivement pour ne pas perdre du terrain face à Disney + où le contenu pour enfants est leur pain et beurre. Grâce à une série d’acquisitions et d’offres de sortie (comme la récente avec Nickelodeon), il est en bonne forme pour rester pertinent dans le monde de la télévision pour enfants.

