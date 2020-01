Thomas Jane Stars dans Werewolf Horror ‘Hunter’s Moon’ [Exclusive Trailer]

Vétéran de l’horreur Thomas Jane (Deep Blue Sea, The Mist, 1922, Before I Wake, The Predator) affrontera ensuite les loups-garous dans Hunter’s Moon, un film d’invasion de domicile qui arrive sur DVD, numérique et à la demande 24 mars 2020, de Lionsgate.

Dans le film, «Lorsque leurs parents quittent la ville, trois adolescentes décident d’organiser une fête dans leur nouvelle maison de campagne. Mais lorsqu’un gang de dangereux garçons locaux aux intentions sinistres se présente, les femmes sont forcées non seulement de se défendre contre le mal à l’intérieur de la maison, mais aussi d’un prédateur assoiffé de sang invisible qui les chasse un par un à l’extérieur de la maison. »

Issu d’un producteur exécutif de Live Free or Die Hard, 16 Blocks et Hostage, le film met également en vedette Jay Mohr, Amanda Wyss et Sean Patrick Flanery.

Voici la bande-annonce exclusive et la première de DVD art.