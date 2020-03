Thomas Middleditch jouera dans «B Positive» – CBS Comedy Pilot

HISTOIRES CONNEXES

La Silicon Valley est peut-être terminée, mais Thomas Middleditch a trouvé un autre personnage névrosé à jouer: l’acteur sera le titre de B Positive, le pilote de comédie de CBS de EP Chuck Lorre, a appris TVLine.

La série potentielle suit Middleditch’s Drew, un papa nouvellement divorcé qui est au bout de sa corde face à la recherche d’un donneur de rein. Lorsqu’il rencontre Gina (Annaleigh Ashford, la maîtresse du sexe), une femme brutale de son passé qui fait du bénévolat son propre rein, les deux forment un lien improbable et commencent un voyage qui change la vie.

Décrit comme instruit et livresque, Drew est un thérapeute qui gagne sa vie en essayant de résoudre les problèmes des autres – mais il manque de compétences sociales et n’est pas vraiment une personne humaine.

Middleditch rejoint un casting qui comprend également Kether Donohue (You’s the Worst) en tant que fêtarde Leanne et Sara Rue (Less Than Perfect) en tant qu’ex-femme de Drew, Julia.

Marco Pennette (Maman, Desperate Housewives) écrira le scénario pilote et l’exécutable avec Lorre. Pour suivre tous les pilotes 2020 actuellement en lice sur les réseaux de diffusion, consultez (et mettez en signet!) Notre guide du pilote pratique, qui a été mis à jour avec le casting B Positive de Middleditch.

Vos réflexions sur le rôle de Middleditch après la Silicon Valley? Déposez-les dans la section des commentaires ci-dessous.