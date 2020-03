Thomas Ravenel attend-il un bébé?

Thomas Ravenel ne peut tout simplement pas sembler mettre tout le drame derrière lui. La star de Southern Charm a connu de sérieux hauts et bas ces dernières années, et bien que ses combats avec Kathryn Dennis semblent enfin terminés, son histoire semble toujours le rattraper. La star de la télé-réalité a continué à prendre occasionnellement des coups à Patricia Altschul, qui semble être son ennemi juré à ce stade. Pendant ce temps, il affirme que lui et Kathryn Dennis ne sont pas de retour ensemble, bien qu’ils se soient réconciliés. Mais le vrai coup de pied est que Ravenel attend peut-être un autre enfant, mais cette fois, pas par Kathryn Dennis.

Thomas Ravenel balance à Patricia Altschul

Southern Charm met en vedette Thomas Ravenel et Kathryn Dennis | Paul Cheney / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .)

Thomas Ravenel et Patricia Altschul se font la tête depuis un certain temps maintenant. Depuis que Ravenel a commencé à sortir avec Ashley Jacobs, sa relation avec Altschul s’est progressivement détériorée. Et même si Ravenel et Jacobs ne sont plus ensemble, il semble que Ravenel ait encore un os à choisir.

Dans un Tweet maintenant supprimé, Ravenel a lancé une brève tirade contre Altschul avec un langage moins que savoureux. La star de Southern Charm a écrit: «Personne de qualité ne fera ces chaussures. Je l’ai fait pour honorer un engagement envers Whitney, seulement pour me faire baiser par son père d’une mère qui se trouve être d’où je suis maintenant, Sarasota, en Floride, bien qu’elle refuse de l’admettre pour une raison quelconque. »

Les fans n’ont pas été impressionnés, bien que ces types d’interactions sur les médias sociaux ne soient pas trop loin d’être courants en ce qui concerne Thomas Ravenel. Un utilisateur de Twitter a commenté: “Tweetez après tweet … Cela montre que” ce n’est PAS un gentleman du sud. “Smh.”

Un autre utilisateur a commenté: «Bénissez son cœur. Ayant été élevée dans le Sud, je prédis que Patricia ne répondra pas du tout. L’eau cherche son propre niveau. »

Thomas Ravenel insiste sur le fait que lui et Kathryn Dennis ne sont pas ensemble

Southern Charm met en vedette Thomas Ravenel et Kathryn Dennis | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .)

Bien que Thomas Ravenel et Patricia Altschul soient toujours en désaccord, il semble que lui et Kathryn Dennis aient corrigé les choses pour le moment.

Les deux stars de Southern Charm ont enfin trouvé un terrain d’entente dans leur longue bataille pour la garde. Et maintenant qu’ils ont quitté le palais de justice, ils ont été vus publiquement ensemble à quelques reprises.

En raison de leurs apparitions ensemble, les fans de Southern Charm ont commencé à soupçonner que le couple aurait ravivé leur romance. Cependant, Kathryn Dennis et Thomas Ravenel ont répondu aux rumeurs, précisant qu’ils ne sont pas ensemble romantiquement.

Au contraire, les deux travaillent simplement ensemble pour réussir à coparentalité leurs enfants, Kensie et Saint.

L’étoile ‘Southern Charm’ attend-elle un bébé?

Thomas Ravenel, star du Charme du Sud | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Thomas Ravenel sort avec Heather Mascoe, une infirmière autorisée, depuis que lui et Ashley Jacobs se sont séparés en 2019. Maintenant, il semble que Ravenel puisse attendre un bébé par le biais de sa petite amie.

Selon Celebrity Insider, une source interne a affirmé que Thomas essayait de garder secrète la grossesse de sa petite amie. «Thomas fait tout ce qu’il peut pour garder un couvercle là-dessus. Il a dit à Heather de ne pas sortir et même les gens qui savent ont peur de dire quoi que ce soit parce que Thomas est tellement agressif lorsqu’il est traversé », a déclaré la source.

La source a également affirmé que Kathryn Dennis avait été informée de la grossesse par son avocat. Si la petite amie de Ravenel est vraiment enceinte, le bébé pourrait être attendu dès juin.