Thor 4 de Chris Hemsworth présentera les Gardiens de la Galaxie

Les membres des Gardiens de la Galaxie devraient faire leur apparition dans Thor: Love and Thunder de Chris Hemsworth.

Avengers: Fin de partie s’est terminé avec Thor de Chris Hemsworth à bord du navire des Gardiens de la Galaxie à la recherche d’un nouveau but après avoir abandonné sa couronne asgardienne à Valkyrie. En conséquence, de nombreux fans espéraient que Thor de Chris Hemsworth et les Gardiens de la Galaxie joueraient un rôle dans leurs futures aventures.

Le premier projet de la phase 4 de Marvel Studios mettant en vedette God of Thunder and the Guardians de Chris Hemsworth sera Thor: Love and Thunder car il semble que le réalisateur Taika Waititi prévoit d’inclure l’équipe intergalactique des inadaptés. Lors d’une interview avec ComicBook.com, Vin Diesel, qui exprime Groot dans l’univers cinématographique Marvel, a mentionné qu’il avait parlé à Taika Waititi de son intention d’inclure certains membres des Guardians dans le quatrième film de Thor:

«Thor aussi, le réalisateur m’a parlé de Thor incorporera certains des Gardiens de la Galaxie, ce qui sera très intéressant. Personne ne le sait, je n’aurais peut-être pas dû dire quoi que ce soit. “

Réalisé par Taika Waititi, Thor: Love and Thunder met en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman et Christian Bale. Le film sera basé sur la série de bandes dessinées Mighty Thor de Jason Aaron, avec Jane Foster de Portman qui deviendra le nouveau Thor.

Alors que la production sur Guardians of the Galaxy Vol. 3 devait commencer au début de cette année, le projet a été suspendu suite à la décision de Disney de destituer James Gunn du poste de directeur du dernier chapitre de la trilogie. Maintenant, Gunn commencera la production du troisième film des Gardiens de la Galaxie après avoir terminé le travail sur The Suicide Squad pour Warner Bros. et DC. Les détails du troisième chapitre de la trilogie James Gunn Les Gardiens de la Galaxie sont actuellement inconnus, bien que le film explore probablement les ramifications des événements qui changent l’univers dans Avengers: Fin de partie.

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait incarner Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki et Sean Gunn.

Alors qu’une date de sortie pour Guardians of the Galaxy Vol. 3 n’a pas encore été annoncé, Thor: Love and Thunder devrait actuellement sortir en salles le 5 novembre 2021.

Source: ComicBook.com