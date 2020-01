Thor Love et Thunder jettent l’espoir d’ajouter Christian Bale – / Film

Christian Bale pourrait rejoindre l’univers cinématographique Marvel. L’acteur de Dark Knight Trilogy serait en pourparlers pour rejoindre le casting de Thor: Amour et tonnerre pour directeur Taika Waititi. Bale rejoindrait les acteurs de la franchise de retour Chris Hemsworth, Tessa Thompson, et Natalie Portman. La grande question est: qui jouerait Bale?

Collider a le scoop sur Christian Bale rejoignant éventuellement le casting de Thor: Love and Thunder. C’est évidemment un gros problème. Non seulement Bale est une star majeure, mais cela marquerait également le premier retour de Bale dans les films de super-héros depuis The Dark Knight Rises de 2012. Les acteurs des films DC apparaissant dans les titres Marvel ne sont pas nouveaux pour le moment, mais cela pourrait être l’exemple le plus important à ce jour. L’acteur peut actuellement être vu dans Ford v Ferrari mais n’a rien d’autre pour le moment, son horaire est donc ouvert.

Mais qui joue Bale? Collider dit que le rôle est gardé secret, mais je vais juste me lancer ici et supposer qu’il est recherché pour une sorte de personnage méchant / antagoniste. Peut-être Gorr, le God Butcher, ou peut-être un tout nouveau personnage créé spécialement pour le film. Nous spéculons simplement énormément ici, les amis.

Les détails complets de Love and Thunder n’ont pas encore été révélés, mais l’histoire ramènera Jane Foster de Natalie Portman au MCU pour la première fois depuis Thor: The Dark World. Des images inutilisées de Portman de Thor: The Dark World ont été utilisées dans Avengers: Fin de partie. On s’attend à ce que Jane de Portman prenne le manteau Thor dans le film, comme le personnage l’a fait dans les bandes dessinées.

En plus de cela, Thompson a déclaré à Comic-Con que son personnage Valkyrie “En tant que nouveau roi [of Asgard], elle doit trouver sa reine. »Taika Waititi, qui a réalisé Thor: Ragnarok, revient pour écrire et diriger Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder est attendu 5 novembre 2021.

