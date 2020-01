Thor Writer taquine qui Christian Bale pourrait jouer dans l’amour et le tonnerre

Hier, a apporté la nouvelle choquante que l’ancien acteur de Batman, Christian Bale, est en pourparlers pour rejoindre Marvel. Thor: Amour et tonnerre. Depuis lors, les fans ont réfléchi à qui pourrait jouer la star de The Dark Knight dans le suivi de Taika Waititi de son effort fracassant de 2017, Thor: Ragnarok.

Une suggestion populaire est Beta Ray Bill, principalement parce que les fans veulent désespérément voir l’étranger au visage de cheval dans le MCU. Mais l’écrivain de bande dessinée Jason Aaron a peut-être mis le doigt sur la tête et taquiné qui Bale représente vraiment dans le film.

Aaron est, bien sûr, un écrivain de longue date des bandes dessinées de Thor, remarquable pour avoir introduit la version de Jane Foster du Dieu (dess) de Thunder dans la continuité. Son travail est une énorme influence sur un film qui ramène Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, cette fois en lui donnant des pouvoirs asgardiens, ce qui signifie qu’il est la meilleure personne pour taquiner ce que les cinéastes font.

Cela étant, nous devons prêter attention à ce qu’il a à dire. Et il croit que Bale pourrait être un excellent choix pour Dario Agger, un personnage tiré de sa course Thor: God of Thunder. On ne sait pas s’il s’amuse juste avec les fans ici ou s’il sait réellement quelque chose que nous ne savons pas, mais vous pouvez voir son taquinerie ci-dessous:

Vous savez qui a mon vote. “Qui joue Christian Bale dans THOR: AMOUR ET TONNERRE?” https://t.co/gIepxEvTBT pic.twitter.com/zHCCrMNl85

– Jason Aaron (@jasonaaron) 7 janvier 2020

Comme le montre clairement la bande dessinée qu’Aaron a partagée dans son tweet, Agger est le PDG de la société maléfique Roxxon, qui a été présenté à plusieurs reprises dans le MCU, mais a rarement été au centre de l’histoire. Il a également le pouvoir de se transformer en Minotaure. Vous pouvez également voir à partir de cette image, à quel point Bale est un ajustement visuel pour le méchant. Et alors qu’Aaron pourrait vraiment être sur quelque chose ici, une autre option pour le rôle de l’acteur est Gorr the God-Butcher, un personnage qui ferait également partie du film.

Dans tout les cas, Thor: Amour et tonnerre se prépare à démarrer la production en Australie très prochainement avant sa sortie en salles le 5 novembre 2021, alors j’espère que nous aurons des réponses dans un avenir pas trop lointain.