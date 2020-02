Thora Birch excité pour la suite de Hocus Pocus, ouverte au retour

Juste à temps pour le visionnement annuel du film par les fans, une suite de Hocus Pocus a été annoncé en préparation en octobre dernier. Ils n’ont pas encore été officiellement castés, mais Sarah Jessica Parker a promis au nom de Bette Midler et Kathy Najimy que les trois sœurs Sanderson seront de retour pour HP2. On ne sait pas si d’autres personnages pourraient également revenir, mais l’actrice Thora Birch est prête à reprendre son rôle dans la suite tardive.

Birch a joué le jeune Dani Dennison dans l’original, qui a combattu le trio de sorcières la nuit d’Halloween aux côtés de son grand frère Max (Omri Katz) et de son amour pour Allison (Vinessa Shaw). En parlant avec Hollywood Life, la star – qui a ensuite trouvé la célébrité dans American Beauty – a révélé qu’elle était “excitée” de voir ce qui se passerait avec la suite.

“Je suis excité pour ça. Ils parlent de ce redémarrage depuis cinq ans. Je suis ravi de voir à quoi tout cela ressemble. Je connais un peu quelques idées d’histoires, mais je ne sais pas où tout cela va tomber à la fin de la journée. “

Si elle souhaitait revenir en tant que Dani adulte, Birch a dit qu’elle le ferait certainement si on le lui demandait – à supposer qu’ils n’aient pas décidé d’aller dans une direction bizarre pour son personnage, c’est-à-dire.

«S’ils m’auraient [I’d come back], cela dépend de [the storyline]. Je suis sûr que Dani ne vendra du crack dans une ruelle nulle part, donc je suis assez ouvert d’esprit. “

Hocus Pocus s’est terminé avec Max, Dani et Allison battant les Sandersons, apparemment une fois pour toutes. Cependant, la scène finale a vu le livre de sorts sensible de Winifred Sanderson ouvrir les yeux, suggérant que les sorcières pourraient être ressuscitées à nouveau. Les fans attendent depuis près de 30 ans depuis plus longtemps, mais maintenant une suite est enfin en route.

En attendant Hocus Pocus 2 pour arriver sur Disney Plus, Thora Birch peut être vu comme Gamma, un membre à part entière des Whisperers, sur The Walking Dead, qui doit revenir à AMC le 23 février.