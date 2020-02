Thriller original de Netflix «Night Teeth»: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Le thriller Netflix Original Night Teeth arrivera bientôt dans Netflix. Le tournage de Night Teeth, qui met en vedette les actrices insatiables et brillantes Debby Ryan et Lucy Fry, ne fait que commencer, et nous espérons le voir arriver sur Netflix avant la fin de 2020. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Night Teeth, y compris le date de l’intrigue, du casting, de la production et de la sortie.

Night Teeth est un thriller Netflix Original à venir écrit par Brent Dillon et réalisé par Adam Randall. Derrière la production de Night Teeth se trouvent des fonctionnalités uniques et 42, dont Netflix a un premier coup d’œil. 42 a travaillé avec Netflix sur le thriller In the Shadow of the Moon. Adam Randall, le réalisateur de Night Teeth, a précédemment travaillé sur le film de science-fiction original, iBoy, qui mettait en vedette l’acteur de Game of Thrones, Maisie Williams.

Quelle est l’intrigue de Night Teeth?

Le synopsis suivant a été fourni par Netflix:

Un jeune chauffeur conduit deux belles jeunes femmes à différentes fêtes. Ils ne sont pas ce qu’ils prétendent être, et il se retrouve dans une lutte pour sa vie.

À en juger par le synopsis et le nom de l’original, nous verrons peut-être une action de vampire.

Qui sont les acteurs de Night Teeth?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Night Teeth:

Membre de RoleCastOù les ai-je vus / entendus auparavant? TBADebby RyanInsatiable | Signez-le! | JessieTBAAlfie AllenJohn Wick | Game of Thrones | Le PredatorTBALucy FryBright | 11.22.63 | M. ChurchTBARaúl CastilloNous les animauxTBAJorge Lendeborg Jr.Brigsby Bear | La terre | Spider-Man: RetrouvaillesAbuelaMarlene ForteFear the Walking Dead | Une maison hantée | Hypermarché

Night Teeth sera le deuxième Netflix Original pour les actrices Debby Ryan et Lucy Fry. Le thriller sera le premier Netflix Original pour la star de Game of Thrones Alfie Allen.

Quel est l’état de production de Night Teeth?

Statut officiel de la production: tournage (Dernière mise à jour: 04/02/2020)

Le tournage de Night Teeth a commencé le 3 février et devrait se poursuivre jusqu’au 3 avril.

Des lieux de tournage auraient lieu à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane et à Los Angeles, en Californie.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Night Teeth?

Le tournage devant se terminer en avril et compte tenu de la durée de la post-production, nous pourrions voir Night Teeth débarquer sur Netflix d’ici la fin de 2020. Si la post-production peut être terminée à temps, il y a toutes les chances que Night Teeth pourrait être sélectionné pour la programmation d’Halloween 2020.

Est-ce que Night Teeth sera disponible en streaming dans ma région?

Night Teeth sera disponible en tant qu’original mondial, ce qui signifie qu’aucun abonné ne manquera au Thriller Netflix.

Quelle est la cote parentale?

Encore à annoncer, la prémisse du film et de son genre suggère une cote PG-13. Nous attendons une confirmation à ce sujet.

Avez-vous hâte de voir sortir Night Teeth? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!