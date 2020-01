Tia Mowry est de retour pour plus – âge, Instagram et rôles précédents! – HITC

La star de Family Reunion Tia Mowry est de retour pour la partie 2.

Si une réunion de famille est quelque chose que vous avez tendance à éviter, alors Netflix a l’antidote pour vous.

Le taux de participation à la série de comédie de Meg DeLoatch (coproductrice exécutive de Fuller House en 2018) a été agréable, les fans se rendant à nouveau sur les réseaux sociaux pour faire l’éloge de la deuxième partie.

La série a été présentée pour la première fois sur Netflix le mercredi 10 juillet 2019 et a suivi la famille McKellan alors qu’elle déménageait de Seattle en Géorgie pour renforcer le lien avec sa famille élargie. Les comédies familiales ne sont jamais aussi bonnes que leurs castings, et c’est parce que vous devez vraiment adhérer à la dynamique familiale pour en profiter. À cet égard, Netflix a connu un autre succès.

Avec un ensemble mettant en vedette Loretta Devine (Grey’s Anatomy, Crash) et Anthony Alabi (Raven’s Home), Family Reunion a jusqu’à présent présenté un certain nombre de faits saillants. Cependant, nous sommes ici pour parler de Tia Mowry.

(L-R) Richard Roundtree, Loretta Devine, Anthony Alabi, Tia Mowry, Jordyn Raya James, la productrice exécutive Meg DeLoatch, Cameron J. Wright et Talia Jackson assistent à la «famille… de Netflix…

Réunion de famille de Netflix: Tia Mowry!

L’excellente Tia Mowry joue Cocoa dans la série; une mère qui adopte une approche plus moderne de la parentalité. Bien sûr, cela signifie qu’elle rencontre certains problèmes avec sa belle-mère plus traditionnelle.

Les fans ont été heureux de souligner sa performance, et l’actrice elle-même a également été claire pour exprimer à quel point le personnage de Cocoa est important pour elle. Selon Bustle, Mowry a déclaré: “Je voulais tellement ce rôle, parce que c’était l’un des personnages les plus proches de moi dans la vraie vie sur lequel j’ai travaillé”, a-t-elle révélé, discutant de la façon dont les valeurs de Cocoa reflètent les siennes. “C’est très rafraîchissant et amusant dans ce sens”, a-t-elle ajouté, “parce que je dois juste être moi-même.”

En parlant de la réunion de famille de manière plus générale, elle a déclaré: «C’est plein d’amour, c’est plein de rires, mais j’ai aussi l’impression que beaucoup d’histoires dans lesquelles nous plongeons sont dignes d’une conversation.»

Apprenez à connaître Tia Mowry

Bien sûr, la carrière de Mowry n’a pas commencé ici. L’actrice de 41 ans est née en Allemagne, mais elle et sa sœur jumelle identique – Tamera Mowry – ont convaincu leur mère de déménager avec elles en Californie, car elles étaient des aspirantes actrices. Arrivés en Amérique en 1990, ils ont commencé à apparaître dans des publicités et des parties mineures jusqu’à leur grande rupture avec l’émission de télévision Sister, Sister en 1994.

L’émission les a vus tous les deux comme acteurs principaux et a duré cinq ans jusqu’en 1999. Après cela, Tia est apparue dans de nombreux endroits, mais son rôle récurrent consistait à exprimer Sasha, la poupée Bratz – cela s’étendait des films, séries télévisées et même des jeux vidéo. C’est quelque chose qu’elle a commencé à faire en 2004, jusqu’en 2013 Bratz: Go to Paris the Movie.

Elle est également apparue dans des séries télévisées comme Instant Mom (joue Stephanie Phillips), The Game (Melanie Barnett), Fresh Beat Band of Spies (Sindy Sauernotes), Rosewood (Cassie), Mistresses (Barbara Rutledge) et Me, Myself and I (Wendy).

Mowry-Hardict a deux enfants, Cree Taylor Hardrict et Cairo Tiahna Hardrict, avec son mari Cory Hardrict.

L’acteur Tia Mowry assiste au gala du salut des vétérinaires américains 2019 au Beverly Hilton Hotel le 05 novembre 2019 à Beverly Hills, Californie.

Suivez Tia Mowry sur Instagram!

Si vous êtes fan, vous savez quoi faire…

Vous pouvez la suivre sur Instagram sur @tiamowry. Il y a du contenu génial là-bas, et si vous ne nous croyez pas, demandez-lui simplement 7,2 millions de followers!

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?