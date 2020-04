Ticketmaster et Live Nation proposent de nouvelles politiques de remboursement pendant la pandémie de COVID-19

Ticketmaster et Live Nation offrent des remboursements aux clients qui ont acheté des billets pour des spectacles reportés pour le coronavirus.



Ticketmaster prépare une nouvelle politique de remboursement pour récupérer de l’argent aux fans qui ont perdu des billets pour des concerts pendant la pandémie de coronavirus.

À partir du 1er mai, les fans recevront un e-mail de Ticketmaster offrant 30 jours pour rembourser tout concert reporté. Ils pourront également simplement conserver leur ticket, qui sera honoré à tout spectacle reprogrammé.

Live Nation va jusqu’à offrir un crédit de 150% pour la valeur de ses billets remboursés. Le crédit peut être utilisé pour tous les futurs spectacles Live Nation. La société a expliqué la décision dans la déclaration ci-dessous:

Live Nation lancera bientôt Rock When You’re Ready, un programme complet d’options pour les fans avec des billets pour des spectacles qui ont été annulés ou reprogrammés. Nos salles à travers l’Amérique du Nord offriront aux fans fidèles une variété de crédits Concert Cash à utiliser pour de futurs achats de billets. Pour les spectacles annulés, les fans peuvent choisir de recevoir jusqu’à 150% de la valeur de leur ticket en tant que Concert Cash, et pour les spectacles reprogrammés, ils recevront Concert Cash une fois qu’ils assisteront à la nouvelle date. Ceux qui recherchent des moyens de redonner peuvent choisir de faire don de leurs billets aux travailleurs de la santé grâce au programme élargi Hero Nation de Live Nation.

Les deux sites ont initialement été critiqués pour ne pas avoir remboursé immédiatement leurs billets. Une source de Live Nation a expliqué le retard de Billboard en disant: «Il faut juste du temps pour faire le calcul et travailler avec le calendrier. Lorsque vous déplacez un spectacle du vendredi vers un lundi soir, vous ne savez pas ce qui va se passer avec les fans. Nous avons dû avancer lentement pour bien faire les choses et nous espérions que d’ici mai nous aurions une certaine clarté sur les dates et les conditions convenues. »

