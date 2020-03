TIDAL rend votre séjour à la maison plus agréable avec cette offre incroyable – .

La musique est l’une des grandes formes d’art qui rassemble les gens dans la vie. Bien que les goûts de chacun soient différents, chacun a une opinion sur ses types de musique préférés. Que vous écoutiez sur le chemin du travail, au volant de votre voiture, pendant le travail, lorsque vous vous détendez, sous la douche ou tout ce qui précède, la musique a un moyen de rythmer votre vie quotidienne. Beaucoup de gens se retrouvent plus à la maison en ce moment et TIDAL veut vous aider à continuer à écouter votre musique au quotidien.

En vous offrant plus de 60 millions de pistes et 250 000 vidéos, vous pourrez obtenir l’équivalent de quatre mois de TIDAL Premium ou TIDAL HiFi pour seulement 4 $! C’est vrai: un dollar par mois! C’est plus de 90% de rabais sur un abonnement normal! Vous pourrez obtenir toute la musique que vous voulez et aimez pendant quatre mois pour environ le prix d’une seule tasse de café.

Vous pouvez écouter facilement sur votre appareil mobile ou votre ordinateur, ce qui en fait votre guichet unique pour écouter n’importe où. Pendant 120 jours, vous aurez accès à des diffusions en direct de concerts, à des opportunités de contenu en coulisses, ainsi qu’à des cadeaux que vous adorerez, tout au long de TIDAL X. De plus, vous pouvez créer vos propres listes de lecture avec vos goûts éclectiques pour la musique, ou choisissez parmi des milliers d’autres, dont beaucoup ont été organisés par des éditeurs de musique ou les artistes eux-mêmes. Il existe des listes de lecture pour chaque type de musique possible. Si vous cherchez à vous détendre, des listes de lecture telles que Zen Garden, Reggae Relax ou Mellow Vibes ne sont que quelques-unes parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Avec TIDAL Premium, vous recevrez un son de qualité supérieure, de la musique exclusive, des vidéos et des événements en direct, ainsi que des listes de lecture organisées par des experts. Si vous aimez votre forfait et que vous souhaitez le continuer après quatre mois, ce sera 9,99 $ par mois par la suite. Avec TIDAL HiFi, vous bénéficierez d’une qualité sonore haute fidélité sans perte sur votre ordinateur de bureau et votre appareil mobile, TIDAL Masters, qui sont des milliers de chansons de qualité master, ainsi que de la musique et des listes de lecture exclusives. Après quatre mois à profiter de cette expérience musicale spéciale, vous pouvez la continuer pour 19,99 $ par mois.

Si les podcasts vous intéressent davantage, TIDAL vous couvre toujours. Avec le boom des podcasts en plein essor, ils sont devenus un excellent moyen de rester informé et de passer le temps. TIDAL propose des podcasts que vous pouvez diffuser ou télécharger directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous pourrez télécharger votre musique, vos vidéos, vos podcasts ou vos listes de lecture préférés et les écouter même lorsque vous êtes hors ligne.

Cette offre ne durera pas éternellement, donc si vous êtes intéressé à avoir accès à presque tous vos morceaux, vidéos et podcasts préférés gratuitement, c’est le moment d’agir. Inscrivez-vous aujourd’hui et profitez de TIDAL autour de votre maison sur vos appareils. Cette offre est disponible pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Pologne. Maintenez votre routine audio régulière, grâce à TIDAL.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.