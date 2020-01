Tiffany Franco claque Instagram Hater sur la photo du corps post-bébé

La star de 90 Day Fiancé, Tiffany Franco, a peut-être terminé sa saison dans la série, mais il semble que son voyage ne fait que commencer. Franco a accueilli sa petite fille Carley dans sa famille le 3 juillet 2019. Maintenant que la nouvelle année a officiellement commencé, Franco a dévoilé son corps post-bébé. Cependant, il y a toujours un troll qui se cache quelque part dans les commentaires. Heureusement, Tiffany Franco sait comment les arrêter.

Tiffany Franco montre son corps post-bébé

Tiffany Franco respire la confiance et le bonheur dans ses derniers messages Instagram – y compris celui dans lequel elle montre son parcours de perte de poids depuis la naissance de bébé Carley.

Tiffany Franco a également organisé une séance de questions-réponses, et un utilisateur a posé des questions sur ses progrès en matière de perte de poids. Ils ont écrit: «Combien de poids avez-vous perdu? VOUS ÊTES TRÈS BELLE!”

La star de 90 jours Fiancé a révélé: «16 livres au total, mais il me reste encore beaucoup à faire!»

Comme indiqué par InTouch Weekly, Franco a ajouté qu’elle ne prenait pas de raccourcis. “Je ne triche pas. Je n’abandonne pas. Je continue juste. J’ai besoin d’être en bonne santé. J’ai besoin d’être actif et quand vous gardez cette mentalité, peu importe ce que vous perdrez du poids. »

Alors que Franco peut se sentir bien avec son apparence actuelle et sa perte de poids, il y avait quelques commentateurs qui ne semblaient pas la laisser heureuse.

Repousser la haine

Tiffany Franco | tiffanyfrancosmith via Instagram

Un utilisateur d’Instagram, en particulier, s’est montré agressif avec Tiffany Franco sur sa publication Instagram. Ils ont écrit: «Savez-vous même ce que signifie maigre? Je ne pense pas que vous sachiez ce que cela signifie… “. Ils ont également ajouté:” 56 “hanches. Ok, maigre où? “

Heureusement, Tiffany Franco sait comment gérer les ennemis et les commentaires comme ceux-ci. Elle a répondu: «Je suis maigre, je suis vraiment maigre, est-ce que cela vous dérange quand je dis ça? Comment vous sentez-vous quand je dis que je suis amoureux de moi? Et que je m’amuse et me regarde? Cela vous met-il en colère? Si c’est le cas, vous vous détestez probablement et avez un profond désir de vous aimer. Cependant je vous conseille de ne pas projeter ça sur moi. Ce que vous ressentez envers vous-même n’a rien à voir avec moi. »

D’autres utilisateurs étaient également de retour de Tiffany. L’un d’eux a répondu au commentaire haineux en disant: «N’abaissez pas vos normes en répondant aux personnes immatures qui ne peuvent pas s’accepter et s’aimer et maintenant elles doivent représenter leurs mots désagréables et grossiers pour essayer de vous blesser. Tu es belle comme tu es et nous t’aimons. »

Un autre utilisateur a commenté: «Vous êtes absolument superbes et j’adore suivre votre voyage! Tu es une mère incroyable! Bonne année à toi et à ta nouvelle belle famille [sic]. “

Tiffany Franco et Ronald Smith sont-ils toujours ensemble?

Tiffany Franco et Ronald Smith de Fiancé 90 jours | TLC

Pendant ce temps, avec leur nouveau bébé en bonne santé et heureux, il semble que Tiffany Franco et Ronald Smith soient toujours aussi forts en couple.

Bien que Ronald apparaisse assez souvent sur Instagram de Tiffany Franco, généralement dans d’adorables couples ou des photos de famille, il semble qu’ils puissent encore être répartis entre deux pays pour le moment.

Le couple semble heureux, et le fils de Tiffany Franco, Daniel, semble apprécier d’avoir Ronald autour autant que possible. Ils ont été quelque chose d’un favori des fans depuis leur apparition sur 90 Day Fiancé, et de nombreux fans sont enracinés pour le couple.