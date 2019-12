Tiffany Haddish remercie "les frères et sœurs juifs" pour avoir enseigné son éclairage à la menorah

Une leçon à la fois.



Pendant cette période des fêtes, Tiffany Haddish se connecte à son héritage juif. Haddish a précédemment admis que pendant plus de 10 ans, elle avait travaillé dans des bars et des bat mitzvahs, mais ce n'est que lorsqu'elle a rencontré son père à la fin de la vingtaine qu'elle a découvert qu'elle était une juive érythréenne. Non seulement Tiffany s'est-elle lancée une bar-mitsva, mais elle a sorti un spécial de comédie Netflix, Black Mitzvah.

Emma McIntyre / Personnel / .

«Je ne savais rien du judaïsme depuis longtemps», a déclaré Tiffany dans une interview avec Alma, un site Web destiné à un public cible de jeunes femmes juives. «En entrant dans cette profession de producteur d'énergie, j'ai commencé à en apprendre de plus en plus sur la Torah. Je pourrais vraiment m'y rapporter. Et quand j'ai rencontré mon père, ça m'a vraiment touché. J'étais comme: c'est ce que je suis. J'ai fait mes 23 et moi, et cela disait la même chose. Je [pensais], eh bien, je ne peux pas le nier. Je veux le réclamer. "

Du 22 au 30 décembre, c'est Hanoukka, et il semble que Tiffany célèbre – et apprenne – la fête religieuse juive. Haddish est allée sur Instagram pour montrer sa menorah tout en admettant dans sa légende qu'elle avait besoin de quelques leçons sur la façon d'allumer les bougies de manière appropriée.

"D'accord, j'ai bien compris", a-t-elle écrit. "Merci à mes sœurs et frères juifs de m'avoir enseigné! Depuis des années, j'allume la bougie supplémentaire le dernier jour. #happyhanukkah #stilllearning. " Découvrez-le ci-dessous.

