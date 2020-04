Tiffany Trump était dans le mariage non conventionnel de Peter Cary ‘PC’ Peterson

Peter Cary “PC” Peterson de Bravo’s NYC Prep a eu ce qui semblait être un mariage impromptu à Vegas qui incluait Tiffany Trump comme la fleuriste.

Peterson a épousé Quentin Esme Brown en 2018. Lui et Brown ont partagé des messages sur Instagram au sujet des noces, ce qui a fait se gratter sérieusement la tête. Le couple a révélé qu’ils étaient amis depuis l’enfance. Mais les deux ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas romantiquement impliqués.

Peter Cary Peterson et Quentin Esme Brown | Sean Zanni / Patrick McMullan via .

Trump est vu au mariage, vêtu d’une robe noire courte, éparpillant des pétales de rose obtenus d’un sac Tiffany & Co alors qu’elle marchait dans l’allée. Alors que la présence de Trump a fait sensation, d’autres facteurs ont rendu ce mariage tout à fait non conventionnel.

Le couple est un ami proche depuis des années

Alors que de nombreux couples espèrent épouser leur meilleur ami, ils sont également impliqués de manière romantique. Brown et Peterson ont tous deux affirmé que la romance ne faisait pas partie de leur relation. «Non conventionnel, mais inconditionnel. Marié à ma meilleure amie. Mon âme sœur. La personne qui ne m’a jamais tourné le dos et vice versa. Nous avons une vie. Se libérer!” Brown a partagé sur Instagram les rapports de The Daily Dish de Bravo. «P.S. Nous n’avons jamais eu de relations sexuelles. C’est de la pure amitié. “

Peterson a également partagé plus sur le mariage sur son Instagram. “Je voudrais remettre les pendules à l’heure”, a-t-il écrit avec une photo. «Esmée et moi nous sommes mariés à Las Vegas ce week-end. Depuis plus de dix ans, nous en discutons. C’était une décision sobre que nous avions planifiée au cours du week-end. »

Une relation non conventionnelle qui fonctionne pour le couple

«Beaucoup d’entre vous savent qu’Esmée et moi sommes les meilleurs amis depuis que nous sommes enfants. C’était cette impulsion du moment? Oui », a-t-il poursuivi. «Mais nous en parlons depuis dix ans. Esmée et moi n’avons jamais été romantiquement impliquées. Nous continuerons à sortir avec d’autres et à vivre notre vie. »

Peter Cary Peterson, Emerson Taymor et Quentin Esme Brown | Sean Zanni / Patrick McMullan via .

Il a ajouté: «Je comprends que beaucoup de gens ne comprendront pas ou ne seront pas d’accord avec cela, mais Esmée et moi avons fait un pas progressif vers ce que nous pensons que le mariage devrait être. J’ai besoin d’évoluer, de grandir et de progresser constamment. C’est quelque chose que j’applique à chaque partie de ma vie. Nous l’avons fait parce que nous voulions finaliser notre engagement les uns envers les autres en tant que partenaires de vie et meilleurs amis. La vie est courte et je veux juste être heureuse. »

Un ami n’était pas content

Le couple s’est marié à Vegas, mais son ami Andrew Warren célébrait également son anniversaire à Vegas ce week-end aussi. En fait, il prétend que le couple faisait partie de son parti mais a volé son tonnerre.

“Heureux pour eux, même si je pense que c’est insensé de le faire le week-end de célébration de quelqu’un d’autre, et ils devraient revenir à leur rythme”, a-t-il expliqué dans un communiqué publié sur Twitter.

«Je voulais juste être clair: beaucoup de gens ne veulent pas être associés et n’étaient pas là pour cela. Certaines personnes ont juste besoin d’attention, et c’est très bien, ne l’essayez pas pendant mon week-end de fête, et ce n’est pas quelque chose que je veux que les gens [to] pense que je fais partie de juste avant la semaine de la mode avec ma marque. “