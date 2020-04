“Tiger King” After Show animée par Joel McHale premières 12 avril

HISTOIRES CONNEXES

La rumeur du “huitième” épisode de Tiger King a été trouvée, et Joel McHale sera celui qui dominera

Le diplômé de la communauté a annoncé (dans la vidéo tweetée ci-dessous) qu’il hébergerait Tiger King et moi, un après-spectacle officiel qui sera présenté sur Netflix le dimanche 12 avril.

L’émission de rattrapage comprendra de nouvelles entrevues avec Joseph Maldonado-Passage, ancien directeur du zoo de Joe Exotic, John Reinke, directeur de campagne Joshua Dial, ex-mari John Finlay, directeur du zoo Saff Saffery, chef gardien du zoo Erik Cowie, producteur de télé-réalité Rick Kirkman et l’investisseur / passionné de gros chats Jeff Lowe avec sa femme Lauren.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness explore «les excentriques et les personnalités cultes dans le monde plus étrange que fiction des propriétaires de gros chats», où «peu se démarquent plus que« Joe Exotic »(alias Joseph Maldonado-Passage), un mulleted , un polygame et un chanteur de country western qui préside un zoo en bordure de l’Oklahoma. » Alors que les docuseries se déroulent, les choses prennent une tournure sombre lorsque Carole Baskin, une activiste animale et propriétaire de son propre sanctuaire de gros chats, menace de mettre le zoo de Joe Exotic à la faillite, alimentant une rivalité qui mène finalement à – ALERTE SPOIL! – une arrestation pour un complot de meurtre pour compte d’autrui.

Maldonado-Passage purge actuellement 22 ans de prison, après avoir été reconnu coupable de 17 chefs d’accusation fédéraux de maltraitance d’animaux ainsi que de deux chefs de meurtre à des fins de location.

Comme indiqué cette semaine, les docuseries en sept parties ont attiré 34,3 millions de téléspectateurs uniques au total aux États-Unis au cours de ses 10 premiers jours de publication (par Nielsen). C’est à moins de cinq pour cent du bourdonnement de Netflix, Stranger Things, qui, avec sa troisième saison dans la même période, a amassé 36,3 millions de téléspectateurs.

