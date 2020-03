«Tiger King»: Carole Baskin interprétée par Kate McKinnon dans «Joe Exotic»

HISTOIRES CONNEXES

Si vous avez passé votre quarantaine à dévorer la série de documents sur le crime réel de Netflix, Tiger King, nous vous invitons à vous tapoter et à prendre le bulletin d’informations suivant: il y a une série limitée dans les travaux avec Kate McKinnon.

Nous ne sommes pas chaton.

Comme annoncé l’automne dernier, la star de SNL devrait jouer Carole Baskin – la PDG de Big Cat Rescue qui figure en bonne place dans le document Netflix – dans le projet, qui est en développement chez Universal Content Productions. Tu parles de casting de ronronnement, hein?

Basée sur le podcast Joe Exotic, la mini-série (un peu comme le document Netflix) se concentre sur la querelle épique de Baskin avec son compatriote passionné de gros chats Joe “Exotic” Schreibvogel.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun réseau ou streamer attaché à la version scriptée de McKinnon et EP’d, le succès de Tiger King augmentera sans aucun doute le profil du projet (et adoucira ses perspectives) de manière exponentielle. (Un représentant universel dit à TVLine que Tiger King reste en développement actif.)

À cette fin, qui pouvez-vous imaginer jouer au chat et à la souris avec McKinnon en tant que flamboyant Joe Exotic lui-même? Mon instinct me dit que la partie est à perdre pour Thomas Lennon.

Frappez les commentaires avec vos suggestions de casting Joe Exotic et, pendant que vous êtes là-bas, faites-nous savoir où vous en êtes actuellement dans votre frénésie Tiger King. Oh et [spoiler alert] que pensez-vous qu’il est arrivé au mari de Carole?!