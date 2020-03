«Tiger King»: Joe Exotic dans l’épisode 2 sur Netflix – Best TV Quotes

Nous avons perdu la trace du nombre de jours consécutifs que nous avons passés à l’intérieur – mais au moins, il y a beaucoup de bons téléviseurs pour nous tenir compagnie.

Avec une autre semaine d’épisodes frais derrière nous, nous avons une fois de plus compilé les meilleurs zingers et one-liners des sept derniers jours, que vous pouvez voir dans notre galerie Citations de la semaine à droite.

Cette fois-ci, nous avons la toute première expérience de Garrett avec une chanson de Céline Dion sur Superstore, une annonce inattendue de Tiger King’s Joe Exotic (qui la réduit à… la plupart de ce que Joe Exotic dit sur Tiger King), la vie -changement de nouvelles pour un flic de Prodigal Son et le jab d’ouverture de One Day at a Time dans son ancienne maison (lire post mortem).

Également en vedette dans le résumé de cette semaine: extraits sonores de Batwoman, The Good Doctor, Brooklyn Nine-Nine, MacGyver, Zoey’s Extraordinary Playlist et plus de séries.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!

