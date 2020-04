Tiger teste positif pour le coronavirus dans un zoo de New York

Un tigre au zoo du Bronx à New York testé positif sur COVID-19, et est maintenant considérée comme la première infection connue chez un animal aux États-Unis, selon les rapports d’ABC News.

Son nom est Nadia et elle est une tigre malaise de quatre ans, elle a été infectée par un employé qui ne présentait toujours aucun symptôme. En outre, le zoo dit que six autres tigres et lions ont été infectés.

Le rapport d’ABC News note que Nadia a commencé à montrer des symptômes le 27 mars, quelques jours après la fermeture du zoo le 16 du même mois.

Le directeur du zoo, Jim Breheny, a déclaré dans un communiqué:

«Ce sont des jours extrêmement difficiles pour nous tous, peu importe où nous vivons et travaillons, nous veillerons à ce que tout ce que nous pouvons apprendre de ces circonstances soit utilisé pour mieux comprendre et combattre la maladie.

Le zoo affirme que tous les animaux infectés se rétablissent. ET Le département américain de l’Agriculture. Les États-Unis, qui ont confirmé le résultat du test de Nadia dans son laboratoire vétérinaire, disent qu’il n’y a aucun cas connu de virus chez les animaux de compagnie ou les bovins américains.

Récemment, une étude du Laboratoire d’État de biotechnologie vétérinaire de Harbin, en Chine, dirigée par Jianzhong Shi, a révélé que des animaux tels que les chats et les furets peuvent être infectés par le coronavirus COVID-19 et le transmettre à d’autres animaux, mais pas les humains.

