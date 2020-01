Tigers of the North participera au Super Bowl avec Shakira et Jennifer Lopez

Tigers of the North participeront au Super Bowl avec Shakira et Jennifer Lopez | INSTAGRAM

Ce Super Bowl sera de loin le plus latin, car aujourd’hui il a été annoncé que le légendaire groupe nordique. Les Tigres du Nord participeront pour célébrer les Hispaniques qui ont voyagé aux États-Unis dans l’espoir de réaliser le célèbre rêve américain.

Quelle sera la partie qui correspond à Los Tigres del Norte? On sait que Shakira et Jennifer Lopez se produiront au spectacle de la mi-temps.

Il a été révélé que lors de la transmission du Super Bowl LIV, qui aura lieu le 3 février, ils participeront à travers une vidéo réalisée pour l’occasion à travers la chaîne Fox Sports avec laquelle ils ont créé un projet que le célèbre groupe décrit comme unique .

Le clip a été enregistré à San Jose, en Californie, en plus de célébrer le talent du groupe, ce sera dans le but de célébrer les 100 saisons de la NFL, ainsi que le goût des Latinos pour le Super Bowl.

Le clip vidéo sera diffusé via le signal de la chaîne FOX Sports le 2 février à 6 h 30 (HNE) / 3 h 30 (HNP). Faire de ce super bol l’un des plus mémorables et bien plus pour la communauté latino, qui ne manque pas l’événement.

Les Tigres pourraient jouer leur célèbre chanson “The Golden Cage”, car nous nous souvenons que récemment le groupe est entré dans le monde carcéral de la communauté latino-américaine aux États-Unis, ayant un concert à l’intérieur d’une prison et créant un documentaire à ce sujet, qui qui a fait sa première sur Netflix en 2019.

Nous savions déjà que Shakira et Jennifer Lopez seraient en charge de la mi-temps du Super Bowl 2020, mais qu’un groupe latin comme les North Tigers complète fortement le spectacle.

Lopez termine les derniers détails depuis un mois pour sa présentation attendue le 2 février prochain au Hard Rock Stadium de Miami. Le micro concert durera quinze minutes.

Le Bronx et la diva colombienne sont tous deux des chanteurs de renommée mondiale, bien qu’ils n’aient pas encore eu de collaboration musicale, le meilleur d’entre eux est attendu car, malgré le fait qu’ils sont de styles différents, ils auront une excellente collaboration.

