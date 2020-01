Tigra et Dazzler de Marvel et Howard the Duck annulés à Hulu / Film

Début décembre de l’année dernière, Spectacle Tigra et Dazzler de Marvel destiné à Hulu a eu un bouleversement dans les coulisses qui a entraîné le licenciement du showrunner et de toute la rédaction de la série animée en raison de différences créatives avec Marvel. Maintenant, le spectacle a été complètement supprimé, et le Howard le canard une série animée qui était également en préparation est également jetée par la fenêtre.

Le Hollywood Reporter a des nouvelles sur le Tigra and Dazzler Show et Howard the Duck annulé à Hulu, mais c’est Marvel qui a pris la décision d’annuler les spectacles. Aucune raison n’a été donnée pour cette décision soudaine, mais nous parions que cela a quelque chose à voir avec le fait que Jeph Loeb n’est plus en charge du patron de Marvel Television et Marvel Studios Kevin Feige a un contrôle beaucoup plus créatif sur toutes les choses Marvel.

Tigra et Dazzler Show de Marvel et Howard the Duck ont ​​été annoncés ensemble en février dernier avec MODOK et Hit-Monkey. Les quatre émissions allaient se croiser pour une autre série appelée Les délinquants dans une sorte de rotation irrévérencieuse sur The Defenders de Marvel qui était situé à Netflix avec Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. Maintenant que deux de ces quatre spectacles ont été annulés, il est peu probable que The Offenders se réunisse.

La bonne nouvelle pour les fans de MODOK et Hit-Monkey est que ces deux spectacles avancent toujours à Hulu. En fait, MODOK a récemment annoncé encore plus de voix derrière la série dans laquelle le comédien Patton Oswalt incarnerait le personnage principal, l’un des personnages les plus obscurs et les plus étranges de Marvel Comics.

Ce n’est que la dernière mauvaise nouvelle pour les émissions Marvel à Hulu depuis que le service de streaming a décidé l’automne dernier de ne pas aller de l’avant avec le Cavalier fantôme spin-off qui était en cours. Cette décision a été prise par Hulu, mais ils travaillent toujours sur une autre série Marvel en direct sous forme de Helstrom, Mais nous verrons combien de temps cela dure.

C’est une déception que nous ne puissions pas voir comment ces autres spectacles se seraient déroulés, en particulier The Offenders, mais il est également bon que Kevin Feige s’assure que Marvel produit le meilleur travail de qualité et ne se contente pas de la médiocrité.

