“Tiki Tiki” d’Ylenia se faufile dans l’une des répétitions avec des danseurs de ‘OT 2020’

L’existence d’une chaîne de 24 heures qui retransmet quotidiennement tout ce qui se passe au sein de l’Académie de ‘OT 2020’ fait aucun détail ne passe inaperçu par les milliers d’adeptes du talent musical diffusée dans La 1. La dernière anecdote remarquable qui a suscité le rire des fans a eu lieu lors de la répétition avec des danseurs pour la préparation du sixième gala.

Ylenia et Samantha, de ‘OT 2020’

Pendant les répétitions, Samantha a fait preuve de sa spontanéité habituelle et lorsqu’elle a dû bouger sa poitrine, elle s’est exclamée l’une des phrases les plus caractéristiques d’Ylenia: “Tiki tiki!”. Avec son drôle de commentaire, la chanteuse a suscité le rire de sa partenaire Rafa Romera et du professeur de danse et chorégraphe du programme, Vicky Gómez.

Avant cette époque, Samantha ne s’est pas coupée en commentant sa performance avec des danseurs avant Vicky et, en riant, a déclaré: “Ceci est une image”. Son professeur de danse a été très sincère avec elle, mais elle voulait aussi l’encourager à ne pas douter de ses capacités avant le gala 6: “Oui, un peu. Rien ne se passe, maintenant avec la musique, tu l’as.”

Miriam Rodríguez est de retour

Le gala 6 du programme dirigé par Roberto Leal mettra en vedette la visite de Miriam Rodríguez, troisième finaliste de ‘OT 2017’, pour présenter “Desperté”, le premier single de son nouvel album. Le groupe Sinsinati se produira également Estrella Morente, qui chantera avec Nia comme un prix pour être un favori dans Gala 5 avec sa mise en scène brillante de “Run the World”.

