TikTok fait un don de 3 millions de dollars à la Fondation Schwarzenegger pour le coronavirus | INTERNET

Dans cette crise de la pandémie de coronavirus, l’acteur Arnold Schwarzenegger estime que la chose la plus importante est de continuer à soutenir le travail qu’il fait à travers sa fondation After-School All-Stars, qu’il a fondée en 2002 et organise des activités parascolaires et des classes de soutien après la journée éducative pour les élèves menacés d’exclusion sociale.

La distanciation sociale qui a été exigée par le coronavirus a annulé toutes les initiatives de la fondation et afin de continuer à soutenir les personnes qui en ont besoin, elle a décidé de ne pas cesser d’aider et de le faire d’une autre manière, ce qui a attiré l’attention de nombreux , à tel point que même TikTok l’a remarqué.

“Les étudiants ont maintenant été renvoyés chez eux, donc au lieu d’offrir notre programme régulier, nous avons pensé que ce serait une bonne et très utile idée d’apporter de la nourriture à ces familles. Mais bien sûr, vous avez peut-être la meilleure idée au monde, mais si vous n’avez pas l’argent pour faire quelque chose, ça ne vous aide pas “, a-t-il révélé sur son Instagram officiel.

À cette époque, TikTok, l’application vidéo qui est l’une des plus utilisées et beaucoup plus en ces temps de quarantaine, a décidé de faire un don de 3 millions de dollars à l’organisation Schwarzenegger, afin qu’elle puisse continuer à aider et à livrer des provisions, des cartes-cadeaux qui ils sont valables dans différents centres commerciaux pour différents foyers dans plus de 60 villes des États-Unis.

L’ex-gouverneur de Californie essaie d’aider par le biais de ses réseaux sociaux, sensibilisant ainsi ses partisans afin qu’ils évitent les risques inutiles et suivent les recommandations des autorités sanitaires, et bien plus encore pour les personnes à risque, comme les personnes âgées, groupe auquel Arnold considère qu’il appartient.

Arnold Alois Schwarzenegger est un acteur professionnel, homme d’affaires, homme politique et ancien culturiste nationalisé austro-américain. Il a été le trente-huitième gouverneur de l’État de Californie en deux mandats de 2003 à 2011.

