TikTok prépare le lancement du service de streaming musical en signant un accord avec Indie Label

TikTok rejoint l’entreprise de streaming musical.



TikTok a explosé en 2019 et est rapidement devenu l’application de choix pour la génération Z. Le service de réseautage social de partage de vidéos fait plus que simplement connecter les jeunes. Certaines chansons – ou sons – apparaîtront sur l’application après qu’un nombre suffisant d’utilisateurs les auront incluses dans leur contenu abrégé, ce qui donnera aux artistes et à leur musique une exposition majeure. Il n’est donc pas surprenant que l’application en profite en lançant un service de streaming musical appelé Russo. La plate-forme rivalisera avec des géants du streaming comme Spotify et Apple Music, et pour préparer son lancement, TikTok a conclu un accord de licence avec Merlin pour présenter des milliers d’artistes indépendants sur leur plate-forme.

«Les artistes et labels indépendants sont un élément crucial de la création et de la consommation de musique sur TikTok», a déclaré Ole Obermann, responsable mondial de la musique pour TikTok. “Nous sommes ravis de nous associer à Merlin pour apporter leur famille d’étiquettes à la communauté TikTok. L’étendue et la diversité du catalogue offrent à nos utilisateurs une toile encore plus grande à partir de laquelle créer, tout en donnant aux artistes indépendants la possibilité de se connecter avec la communauté diversifiée de TikTok. »L’accord comprend des dispositions pour que la musique soit présentée dans des vidéos courtes comme TikTok ainsi que le nouveau service de streaming musical.

Des rumeurs circulent autour des plans potentiels de TikTok pour se lancer dans le streaming musical depuis plusieurs mois maintenant. L’an dernier, ByteDance a même testé une première version alpha du service en Inde et en Indonésie. Cette décision est une nouvelle tentative de TikTok de générer des revenus grâce à sa base d’utilisateurs massive et de monétiser sa popularité. Bien que TikTok se soit récemment installé dans un immense espace de bureau de 120 000 pieds carrés au cœur de Culver City, en Californie, il est toujours interdit aux appareils du gouvernement américain et fait actuellement l’objet d’une enquête. Cette controverse pourrait faire hésiter certains labels à annoncer un partenariat avec TikTok.

