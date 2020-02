Tim Allen veut un renouveau “Home Improvement”

Ramener des émissions et des films classiques pour des remakes ou des suites est l’une des stratégies principales de Disney en ce moment, avec Disney + prêt à suivre des séries basées sur Willow, Lizzie McQuire, Turner & Hooch, The Mighty Ducks et bien d’autres.

Et il semble que “Home Improvement” pourrait être le prochain sur la liste, comme récemment l’acteur de Buzz Lightyear, Tim Allen a parlé à TVLine et a mentionné son retour sous le nom de Tim “The Tool Man” Taylor.

«J’aime l’idée de le faire comme un film unique, comme un film d’une heure [versus a full-fledged revival series]. J’aime l’idée de découvrir où sont les garçons maintenant, et où… Tool Time serait dans le monde d’aujourd’hui. Je pense juste que c’est une merveilleuse idée, et tous les acteurs pensent que c’est une excellente idée. “

Un film de rénovation domiciliaire ou spécial s’intégrerait parfaitement sur Disney + et il serait certainement intéressant de voir comment ils pourraient moderniser «Tool Time», comme une émission en streaming ou même une chaîne YouTube.

Il a ensuite expliqué:

«J’y pense toujours, car je parle toujours à toutes les personnes impliquées. Ma question était: «Est-ce toujours pertinent? Est-ce que Tim Taylor est pertinent dans le monde de Mike Baxter? “Parce que Mike Baxter est comme une vraie version de Tim Taylor; ce n’est pas une blague. Et le [Outdoor Man] Les vlogs sont comme la version de Mike de Tool Time réalisée en série Web.

Et en travaillant sur la série Last Man Standing for Fox, il serait limité à revenir pour une série complète, mais comme la plupart des saisons ne durent plus 22 épisodes, une course plus courte pourrait être plus facile pour lui de s’intégrer. Mais cela dépendrait également des autres acteurs impliqués,

Home Improvement a duré 204 épisodes sur 8 saisons sur ABC, de septembre 1991 à mai 1999. Actuellement, la série est disponible n’est disponible que sur Direct TV aux États-Unis, donc j’espère qu’elle sera ajoutée à Disney + ou Hulu à l’expiration de ce contrat.

Souhaitez-vous revoir «Home Improvement»?

