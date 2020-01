Tim Hortons dévoile officiellement ses nouvelles céréales pour petit déjeuner Timbits

Le Canada se réjouit alors que Timmys se glisse dans le mélange.



Bien que les céréales pour petit déjeuner ne soient pas exactement la façon la plus saine de commencer une journée, elles sont certainement parmi les plus délicieuses. Surtout quand les mondes des céréales et des bonbons entrent en collision, comme ils le font si souvent. Les fans de la collation classique sont bien conscients de la lutte séculaire qui consiste à choisir un favori, et la décision déjà minutieuse est officiellement devenue un peu plus difficile. Surtout pour tous nos lecteurs canadiens.

Selon une variété de rapports différents, la chaîne bien-aimée Tim Hortons présente sa toute première céréale pour le petit déjeuner, arrivant en deux saveurs distinctes: le chocolat glacé et le gâteau d’anniversaire. Les deux saveurs s’inspirent du Timbit, que les habitués peuvent reconnaître comme un élément de signature; pour ceux qui ne connaissent pas, c’est essentiellement un trou de beignet.

Avec une date de sortie “début 2020”, Hypebeast a partagé une déclaration du chef du magasin Tim Horton, Samuel Heath: “Les Timbits à deux bouchées que les Canadiens aiment depuis 1976 peuvent maintenant être dégustés comme lait dans des bols de céréales d’un océan à l’autre. ” Si vous vous comptez parmi les légions d’amateurs de céréales à l’échelle nationale, envisagez-vous de vous procurer une boîte ou deux?

