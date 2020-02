Timbaland explique son parcours de perte de poids après avoir vaincu la dépendance aux opioïdes

Timbaland a parlé avec TMZ pour briser son incroyable perte de poids après avoir battu un ajout à Percocet et Oxycontin.



Le méga-producteur Timbaland a été très public en ce qui concerne sa bataille continue avec la perte de poids au fil des ans. Il a commencé du côté malsain au début de sa carrière dans les années 90, et l’a depuis vu se muscler au milieu des années 2000, en reprendre quelques-uns au cours de la dernière décennie et est maintenant en bonne voie pour atteindre ce qu’il considère être son physique idéal. Tout en parlant avec TMZ récemment, Timbo a donné un petit aperçu d’une route qui l’a transformé en une personne plus saine et plus heureuse dans l’ensemble.

Hier, nous donnant un aperçu de son “heure de gym” via Instagram (vu ci-dessus), Timbaland est définitivement dans la meilleure forme de sa vie en ce moment. Cependant, il lui reste encore quelques livres comme il l’a dit aux hôtes de TMZ Harvey Levin et Charles Latibeaudiere. “Après, comme, me nettoyer et devenir une toute nouvelle personne, vous devez, comme, vraiment appuyer sur le bouton de réinitialisation”, a déclaré le célèbre producteur d’artistes comme Aaliyah et Justin Timberlake, expliquant plus loin, “en faisant cela, je sentir que vous devez prendre soin de votre santé, et cela prendra soin de votre mental. ” Il a également déclaré que ses rêves en jouaient également une grande partie, imaginant constamment à quoi il aurait dû ressembler et se donnant 30 livres de plus jusqu’à ce qu’il atteigne cette taille idéale.

Son ajout d’opioïdes passé a également eu une énorme influence sur le changement de style de vie, ce que Timbaland explique en déclarant: “Quand je le faisais, je veux dire, c’était plutôt calme. Maintenant, j’ai l’impression que c’est à un niveau record.” Son ajout provient d’un canal radiculaire qui a conduit à une dépendance à l’Oxycontin et au Percocet, et il a mis fin à la conversation en disant que les médecins devraient pratiquer d’autres méthodes pour ces problèmes plutôt que de prescrire des médicaments.

Regardez le clip complet ci-dessous pour obtenir un coup de pouce sain d’inspiration fitness de Timbo le Roi:

