Timbaland remixe «Je veux danser avec quelqu’un» de Whitney Houston

Timbaland met son spin sur un classique.

Après avoir taquiné le morceau pour la première fois en novembre, le super-producteur a débuté son remix tant attendu sur “I Wanna Dance With Somebody” de Whitney Houston. Timbo donne à l’hymne de la danse des années 80 une cure de jouvence complète, en le transformant en une confiture lente sensuelle, le complément parfait à votre liste de lecture de quarantaine et de détente.

Timbo a décidé de sortir le remix à la lumière des temps. “J’ai l’impression que le monde a besoin d’entendre cette belle voix en ce moment, alors je veux partager cela avec vous”, a-t-il déclaré.

“I Wanna Dance With Somebody” a été le premier single de l’album Whitney de Houston en 1987. Le coup de platine 3x a dépassé le Billboard Hot 100 et a remporté un Grammy pour la meilleure performance vocale pop féminine.

Timbaland reste occupé même pendant la quarantaine. Il a récemment produit «What I Need» pour le nouveau projet Suga de Megan Thee Stallion et a diverti les fans avec ses batailles rythmiques. Lui et Swizz Beatz se sont affrontés dans une confrontation épique sur Instagram Live plus tôt cette semaine.

