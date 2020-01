Timbaland révèle une perte de poids de 130 livres

Timbaland fait des changements majeurs dans sa vie.

Le producteur de hip-hop révèle comment il a surmonté la dépendance et perdu plus de 130 livres dans le cadre de son voyage vers un mode de vie plus sain.

«Je devais me faire fouetter, parce que je n’appréciais rien», a expliqué le jeune homme de 47 ans à Men’s Health. “Toute ma vie, j’ai senti que c’était un peu trop facile.”

Après avoir reçu une prescription d’analgésiques après un canal radiculaire en 2011, il a commencé à abuser d’OxyContin et de Percocet. Au milieu d’un divorce avec son épouse de l’époque, Monique, qui a commencé en 2013, et des problèmes financiers (l’IRS a déposé un privilège de 4 millions de dollars pour les impôts impayés), il a utilisé des analgésiques pour soulager la douleur. «Cela m’a donné un grand sentiment de ne pas me soucier, d’être simplement libre», explique Timbaland. “Je suis comme voyager, faire des spectacles, les faire sauter, m’amuser, juste être ignorant.”

Timbaland, de son vrai nom Timothy Mosley, a également commencé à prendre du poids et à développer un prédiabète. «J’ai rêvé que la mort était proche», se souvient-il. “Je me suis vu avec un visage blanc.”

Mais le père de trois enfants s’est réveillé et s’est rendu compte qu’il devait se sauver pour sa fille, 12 ans, et ses deux fils, 17 et 27 ans. “C’est comme une lumière brillante qui se passe dans votre cerveau”, dit-il. “C’est ainsi que vous savez ce qu’est vraiment le véritable amour.”

Il a décidé d’arrêter tout seul. «Juste moi et Dieu», dit-il. «C’était la voie choisie pour moi. Dieu reconstruisait mon caractère. “

Il attribue à sa famille le maintien de sa force. «L’une des choses les plus difficiles que j’ai traversées», révèle-t-il. “Les seules choses qui m’ont aidé à traverser ce sont mes enfants, ma fille, l’aide de Dieu pour garder mon esprit tranquille.”

Sa petite amie, Michelle Dennis, l’a tourné vers Punch Elite Fitness à Miami où il a appris à boxer. Il pesait 350 livres avant de rejoindre le gymnase et a commencé à s’entraîner deux fois par jour, à boxer le matin et à faire du cardio et des poids la nuit. Il a également adopté un plan nutritionnel comprenant du poulet, du saumon, des légumes et trois litres et demi d’eau par jour.

Timbaland, qui a récemment travaillé avec Kanye West et Coldplay, dit qu’il continue d’être un travail en cours. “Dieu m’a en construction, ce que je suis encore en train de faire”, dit-il. “Je n’ai pas l’impression d’avoir terminé. Je ne veux jamais avoir l’impression d’avoir terminé, car mon esprit deviendrait probablement inactif. Dieu avait besoin de moi pour être clair afin que je puisse voir ce qui est nécessaire, pas ce que je veux. »