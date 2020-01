Times approuve Warren et Klobuchar dans la série «Apprentice» -Style FX

HISTOIRES CONNEXES

“Vous êtes endossé!”

Le New York Times a utilisé son magazine télévisé du dimanche soir, The Weekly, pour préparer et ensuite révéler ses approbations pour la course présidentielle démocrate: la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar.

Expliquant le vote par division, le Times a déclaré dans un communiqué: «En ce moment périlleux, les modèles radical et réaliste méritent une sérieuse considération. Pour cette raison, nous rompons avec la convention et plaçons notre soutien derrière non pas un, mais deux candidats. »

L’annonce est intervenue après que The Weekly (qui est diffusé sur FX et diffusé sur Hulu) avait diffusé des extraits des entrevues approfondies traditionnelles de leur comité de rédaction avec les principaux prétendants à la nomination démocrate, y compris également Joe Biden, Andrew Yang, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Tom Steyer, Cory Booker (qui a depuis abandonné) et Deval Patrick.

«Ces interviews éclairantes se sont historiquement déroulées à huis clos. Cette année, le conseil d’administration du Times a expérimenté un nouveau niveau d’ouverture », a déclaré la publication au sujet de la décision d’ouvrir ses délibérations au public. “Nous espérons que ce processus d’approbation donnera aux lecteurs – et aux électeurs – une nouvelle compréhension des problèmes clés auxquels la nation est confrontée et qui façonnent la course présidentielle de 2020.”

Le format des procédures, résolument d’apprenti, a naturellement suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux, certains l’assimilant à la pire cérémonie de rose au monde et d’autres reconnaissant que la télé-réalité est ce qui divertit les gens de nos jours.

Warren a pris la décision partagée dans la foulée, tandis que Klobuchar l’a considérée comme un honneur: