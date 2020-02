Timmy Failure Cast de la première du tapis rouge!

Interview CS: Le casting et l’équipe de Timmy Failure de la première du tapis rouge!

Disney a organisé la première mondiale de la prochaine adaptation cinématographique de la série de livres pour enfants Échec de Timmy: des erreurs ont été commiseset ComingSoon.net ont eu l’occasion d’assister à la première et de discuter avec certains des acteurs et de l’équipe du projet, y compris l’auteur et co-auteur Stephan Pastis!

Le film se déroule à Portland, en Oregon, dans lequel le concepteur de production Phillip Messina a trouvé beaucoup d’amour en se retrouvant à travers de nombreux endroits d’une certaine série de Fred Armisen-Carrie Brownstein.

“Je me souviens de quelques fois où nous étions en scoutisme et je me disais:” Oh mon dieu, c’est le café de Portlandia“, Et nous avons continué à croiser Portlanida »a déclaré Messine. «Il ne s’agissait pas d’essayer de faire une caricature ou de se moquer de la ville, il s’agissait d’embrasser l’étrangeté de celle-ci – avec un petit w – mais pas de la moquer. Nous avons vraiment essayé de jouer beaucoup avec une échelle de voir les choses à travers les yeux de Timmy, comme que voit-il? Tout est du point de vue de Timmy, et nous avons dû faire un animal en peluche de Total au début. Nous avions besoin de quelque chose pour visualiser ce qu’est cette chose, en voyant cet ours polaire en peluche géant et ce petit enfant ensemble. J’étais à Portland il y a des années et je suis tombée amoureuse de la ville. J’ai dit à ma femme: «Partons à Portland, profitons du style de vie, tout ça», c’était fantastique. »

En décrivant le voyage du roman des pages de poche au grand écran, Pastis attribue une grande partie de la transition en douceur à son casting «effectuant» sa vision en direct et les difficultés à donner vie à «ce que vous appelez un narrateur peu fiable» dans le forme du détective titulaire.

“Quand vous écrivez une ligne dans le livre, j’espère que c’est drôle, mais quand Wally [Shawn] dit la ligne, ça devient beaucoup plus drôle », a déclaré Pastis. “C’est en quelque sorte une amélioration de ce que vous pouvez faire, puis vous voyez ce que les acteurs peuvent faire et vous y écrivez. Il y avait des jours où nous changions le dialogue et nous le changions en fonction de leurs sens, ils étaient tous formidables. Dans le livre, je peux m’en tirer avec un narrateur peu fiable car il vous parle tout le temps et vous réalisez rapidement qu’il ne voit pas ce que les autres voient. Dans le film, cela peut être un peu plus difficile parce que vous devez établir ce point de vue, donc quand vous allez sur les flashaways, il doit être clair que ce n’est que dans la tête de Timmy, ce que nous avons généralement réalisé en nous rapprochant de Timmy avec la musique et vous vous rendez compte que tout est dans sa tête, mais c’est un grand saut. “

Se mettre à la place d’un narrateur peu fiable est déjà assez difficile pour un artiste adulte, mais pour la star Winslow Fegley, c’était une façon «très amusante» de faire ses débuts d’acteur, notamment de découvrir le «très chaud» mais «vraiment génial ”ville de Portland.

“Timmy a une si grande imagination, c’était très amusant d’explorer quelles étaient les limites et jusqu’où je pouvais les étirer”, a déclaré Fegley. «C’était très amusant de jouer Timmy, il est un peu différent de moi, mais là encore nous avons nos similitudes, mais c’était tellement amusant de le représenter et de faire partie de ce film. Portland était tellement différent de tout le reste, c’est une ville tellement unique. Il y a beaucoup de hipsters et d’autres choses, mais c’était génial et c’était génial d’être là. “

Les jeunes co-stars de Fegley ont toutes trouvé beaucoup de joie à se connaître sur le plateau et à faire partie d’un projet de la House of Mouse, avec Kei, qui dépeint le meilleur ami de Timmy Rollo, en disant «que quelques tasses dans ma maison s’est cassé »alors qu’il sautait avec impatience en découvrant que le film serait diffusé sur Disney +.

«J’étais très excité, parce que je regardais tout le monde Mandalorien série, donc j’étais très heureux que vous puissiez regarder ce film n’importe où “, a déclaré Kei. «J’ai grandi avec Disney et je regarde Disney presque tous les jours.»

“L’équipe et le casting étaient l’un des meilleurs équipages et acteurs que je n’aurais jamais pu demander”, a déclaré Ruby Matenko. «Les enfants étaient tellement gentils, c’était tellement génial d’aller jouer dans la piscine avec eux après le tournage. Tom McCarthy et Stephan Pastis étaient tellement guidés et géniaux de travailler avec et d’apprendre à connaître. C’était amusant de jouer l’antagoniste parce que mon personnage est bizarre et excentrique et c’était amusant de jouer la question dans le film “A-t-elle tué le hamster de classe ou non?” Je pense que je vais laisser cela à l’interprétation. “

“Tout le monde sur Timmy Failure était vraiment adorable et chaque fois que je vais à un nouveau film, je me souviendrai toujours de la famille que j’ai faite dans ce film “, a déclaré Chloe Coleman. “Timmy Failure était le tout premier film que j’ai fait et j’étais très nerveux, mais ils m’ont vraiment fait sentir chez moi. C’est aussi le premier projet Disney dans lequel j’ai participé et j’ai grandi en regardant Disney, donc pour pouvoir y participer et être sur Disney +, je suis tellement honoré et si reconnaissant, c’est excitant. “

En plus de mettre en vedette un groupe de jeunes confirmés, le film présente un casting pour adultes dirigé par Ophelia Lovibond (gardiens de la Galaxie, Rocketman) et Kyle Bornheimer (Histoire de mariage, Brooklyn Nine-Nine), la première qui s’est retrouvée attirée par le scénario pour ses thèmes d’imagination et de liberté créative, tout en ajoutant à sa variété de rôles de genre des dernières années.

“J’ai été ému par le script, dès que je l’ai lu, j’ai pensé que c’était un beau film”, a déclaré Lovibond. “L’imagination et la créativité, les messages de” Ne jamais contenir l’imagination de quelqu’un “, c’est la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour un enfant. J’espère que le public recevra le message qu’il n’y a rien de normal et que si tout le monde essayait d’être “normal”, il serait dans une tournure si fastidieuse. La variété est vraiment amusante à jouer, j’ai fait beaucoup de théâtre récemment et les gens pensent: «Oh non, ça ne vaut pas le coup», mais plus je possède de diversité, plus je trouve que c’est satisfaisant. »

Bornheimer, qui a trouvé une séquence chaude avec des rôles majeurs dans la célèbre sitcom Brooklyn Nine-Nine, Nominé aux Oscars de Netflix Histoire de mariage et le nouveau HBO Avenue 5, aime voir tous ses projets sortir en même temps et remarquer les panneaux d’affichage pour le travail car cela “vous fait vous sentir bien et honoré” et que son plus gros tirage pour Timmy Failure est venu beaucoup dans son co-scénariste / réalisateur oscarisé.

“Tom McCarthy était un gros tirage, je voulais vraiment travailler avec lui et j’étais vraiment excité par ce qu’il allait faire avec ça”, a déclaré Bornheimer. «Il a travaillé dans beaucoup de genres différents, et c’était quelque chose dans lequel il n’était pas intervenu, mais j’étais très confiant que le fait qu’il le fasse j’allais m’amuser beaucoup. Avec le personnage de Crispin, j’adore jouer à des doofus doux qui signifient bien ne pas souvent bien exécuter leur plan, c’est une chose vraiment amusante à jouer. Je savais que ça allait être fait d’une manière qui allait me surprendre autant que n’importe qui d’autre, parce que c’est ce que fait Tom. Il a une touche très unique et experte sur la façon de gérer le caractère et le ton, donc c’était très amusant d’intervenir là-dedans et de lui faire confiance et d’aller là où on me l’avait dit. »

Échec de Timmy: des erreurs ont été commises suit les exploits hilarants de notre héros décalé et impassible, Timmy Failure, qui, avec son partenaire d’ours polaire de 1500 livres, Total, exploite Total Failure Inc., une agence de détectives de Portland. Un curieux de l’école élémentaire, Timmy, sans confiance mais confiant, doit naviguer dans le monde des adultes autour de lui, y compris sa mère surchargée, son petit ami bien intentionné, son professeur / Némésis et un conseiller d’orientation mandaté par l’école, le tout dans sa quête pour devenir le meilleur détective dans le monde.

Rejoignant Fegley dans son premier long métrage et son premier rôle principal, Lovibond (gardiens de la Galaxie) en tant que Patty Failure, Craig Robinson (Machine à remonter le temps, Dolittle), Bornheimer (Histoire de mariage), Coleman (Big Little Lies) et Wallace Shawn (Histoire de jouet, Jeune Sheldon).

Le film est réalisé par Tom McCarthy, lauréat d’un Oscar (En haut, Projecteur) à partir d’un scénario co-écrit par Pastis et McCarthy. Les producteurs sont Jim Whitaker, p.g.a., et Tom McCarthy, p.g.a., Michael Bederman et Kate Churchill étant producteurs exécutifs.

Le roman a été publié pour la première fois en 2013 par Candlewick Press. Depuis lors, il a été suivi de six livrets intitulés Now Look What You’ve Done (2014), We Meet Again (2014), Sanitized For Your Protection (2015), The Book Vous n’êtes pas censé avoir (2016), Le chat a volé mon pantalon (2017) et c’est la fin quand je dis que c’est la fin (2018).