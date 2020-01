Timmy Failure de Disney: des erreurs ont été commises “Hollywood Premiere

Disney a organisé une première spéciale au El Capitan Theatre à Hollywood, pour le nouveau film Disney + Original, «Timmy Failure: Mistakes Were Made». Lors de l’événement, les acteurs et les cinéastes étaient présents, y compris le réalisateur Tom McCarthy, l’auteur / scénariste Stephan Pastis, le producteur Jim Whitaker et les acteurs dont Winslow Fegley, Ophelia Lovibond, Kyle Bornheimer, Wallace Shawn et Craig Robinson.

Voici quelques images de l’événement, y compris les commentaires de la distribution et de l’équipe:

Voici quelques photos de l’événement:

«Timmy Failure: Mistakes Were Made» arrive à Disney + le 7 février 2020.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.