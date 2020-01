“Timmy Failure: Des erreurs ont été commises”

Hier, nous avons annoncé que le prochain film Disney + Original, Timmy Failure: Mistakes Were Made, sera présenté en première au Sundance Film Festival de ce mois-ci. Et il semble que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir le film sur Disney +, car il arrivera à Disney + le vendredi 7 février 2020.

“Timmy Failure: Mistakes Were Made”, est un film pour enfants en direct que les adultes trouveront également divertissant. “Disney n’a pas fait un film comme celui-ci depuis longtemps”, explique le réalisateur Tom McCarthy. “Il s’agit en partie d’un film indépendant, en partie classique, et il enfreint certaines règles et présente un personnage que nous n’avons jamais vu représenté auparavant.”

«Le message central de Timmy Failure est d’être fidèle à qui vous êtes. Peu importe à quel point vous êtes unique, à quel point vous êtes différent, soyez fidèle à qui vous êtes », explique le producteur Jim Whitaker.

“Tous ceux qui ont travaillé sur ce film sont venus d’horizons différents et aucun de nous n’avait vraiment fait de film pour enfants auparavant”, poursuit McCarthy. «Nous étions ravis d’essayer d’élever cela autant que possible et de le jouer et de l’expérimenter comme le fait Timmy… c’est ce que nous avons décidé de faire, et je suis vraiment content de la façon dont cela s’est avéré.»

nul

Timmy Failure est président, fondateur et PDG de Total Failure, Inc., agence de détectives. Avec son partenaire, Total, un ours polaire de 1500 livres, Timmy s’efforce de garder les rues de Portland en sécurité en résolvant des mystères apparemment insolubles comme trouver des sacs à dos manquants et contrecarrer les plans d’un gang criminel infâme.

Bien qu’il se concentre sur la recherche d’un nouveau siège mondial, il endure l’école, où il doit affronter ses camarades et son professeur et ennemi juré, M. Crocus. Alors qu’il est dans une affaire, le «Failure Mobile», le scooter Segway interdit de sa mère et sa principale source de transport, disparaît.

Interprétant le vol dans le cadre d’un plan secret conçu par ses adversaires, il entame une recherche qui le conduit à travers une série de mésaventures qui menacent finalement l’existence de son agence.

Basé sur les livres les plus vendus de Stephan Pastis, qui a également co-écrit le scénario, et réalisé par l’ancien diplômé du Sundance Film Festival Tom McCarthy, ce film réconfortant et divertissant célèbre l’idée qu’être différent n’est pas une mauvaise chose.

Êtes-vous excité pour ce nouveau film Disney + Original?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.