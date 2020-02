Évaluation:

6.5 / 10

Jeter:

Winslow Fegley comme Timmy Failure

Olivia Lovibond comme Patty Failure

Craig Robinson comme M. Jenkins

Wallace Shawn comme M. Crocus

Kyle Bornheimer comme Crispin

Ai-Chan Carrier en tant que Corrina Corrina

Chloe Coleman comme Molly Moskins

Kei comme Rollo Tookus

Réalisé par Tom McCarthy et écrit par McCarthy et Stephen Pastis

Timmy Failure: des erreurs ont été commises

Cela fait cinq ans que Tom McCarthy a mis le feu aux Oscars avec le biopic Catholic Church / Boston Globe Projecteur et nous avons tous été curieux de savoir quel serait son prochain projet et le moment est venu pour ce film: Échec de Timmy: des erreurs ont été commises, une adaptation Disney + de la série de livres du même nom par Stephan Pastis, qui a co-écrit le film aux côtés de McCarthy. Que ce soit un produit de la source de son roman pour enfants ou que la Maison de la souris soit impliquée dans le projet, il y a un vrai charme et une maturité qui se voit dans le film qui, malheureusement, se retrouve à la trappe en faveur de plus de famille. matériel convivial.

Tout comme les livres, le film suit le titulaire de 11 ans alors qu’il dirige une agence de détective dans le placard de sa mère avec l’aide de son partenaire, un ours polaire de 1500 livres nommé Total et son meilleur ami Rollo. En enquêtant sur la mort du hamster de sa classe, Timmy tombe sur son plus gros cas à ce jour: le vol du Failuremobile, son moyen de transport lors d’enquêtes qui appartient vraiment à sa mère et lui cause de gros ennuis.

Bien que l’intrigue du film ait beaucoup de potentiel pour offrir un type différent de film de détective privé ainsi qu’un effort de genre pour enfants, il finit malheureusement par s’appuyer sur trop de tropes vus dans ce dernier pour le rendre intrigant ou se démarquer . De la mère célibataire qui veut à la fois faire plaisir à son enfant dans sa merveilleuse imagination et a besoin de lui pour voir le monde réel alors qu’elle peine à les soutenir, à l’enfant problématique qui se déplace en ville et qui a des ennuis parce que cette mère travaille tout le temps, le film noie toute rupture de genre en s’appuyant sur la formule.

Bien que l’histoire du film puisse se retrouver dans de nombreux pièges de genre, l’humour semble au moins frais et gratifiant à la fois pour le jeune public et ses parents ou ses frères et sœurs plus âgés. Avec beaucoup de livraisons impasses à la fois de ses personnages plus jeunes et des adultes, ainsi que des plans de coupe hilarants dans des situations que le détective titulaire évoque dans sa tête, la plupart des blagues collent à l’atterrissage et enregistreront un petit rire au minimum quand elles ne le seront pas incitant à éclater de rire. Certains des meilleurs humeurs proviennent définitivement de Total, qui se révèle être un partenaire incroyablement adorable et maladroitement aimable pour Timmy et une joie à regarder.

Bien que l’intrigue et le personnage principal puissent évoquer des thèmes souvent vus dans les films de famille, ils sont au moins racontés d’une manière suffisamment fraîche pour continuer à rappeler au jeune public le message toujours d’actualité qu’il est normal d’être différent, ou comme dirait Timmy, ” être normal, c’est pour les gens normaux. »Quand j’avais à peine deux ans de plus que Timmy, mon professeur d’anglais posait toujours la question à ma classe:« Qu’est-ce qui est normal? »si quelqu’un est assez idiot pour utiliser le terme en décomposant nos lectures et ce film transmet ce message d’une manière que même plus d’une décennie plus tard, je dois toujours me rappeler constamment. Tout ce qui est considéré comme «normal» n’est pas dans la timonerie de tout le monde et c’est bien, et même si un film avec un personnage aussi étrange que Timmy verrait généralement le message battre au-dessus de la tête des téléspectateurs, celui-ci le joue assez subtilement pour ne pas traiter son public plus jeune que ses personnages enfants.

Les acteurs se révèlent tous parfaits pour leurs divers personnages, avec Winslow Fegley se révélant très charmant dans le rôle principal et Ophelia Lovibond (Rocketman) apportant beaucoup de cœur et de poids dramatique au rôle de sa mère célibataire. L’une des lumières brillantes du casting se révèle être Craig Robinson (Dolemite est mon nom) en tant que conseiller de Timmy, M. Jenkins. Bien qu’il n’apparaisse que dans une poignée de scènes, Robinson trouve un moyen d’équilibrer sa livraison toujours fiable avec un ton plus détendu et attentionné qui est parfait pour son personnage alors qu’il trouve un moyen d’aider à enseigner à Timmy quelques leçons précieuses et de le garder à l’écart des ennuis d’une manière qui convient au style de vie imaginatif du détective.

Global, Échec de Timmy: des erreurs ont été commises comporte un certain nombre de tropes du genre familial qui noie une grande partie de son matériel plus original, mais grâce à un ton réconfortant, surtout un humour drôle et un excellent travail de sa distribution, jeune et “vieux”, le film se révèle être relativement gratifiant. expérience pour tous les téléspectateurs.

Timmy Failure: Mistakes Were Made sortira sur Disney + le 7 février!