Timmy Failure: des erreurs ont été commises

Timmy Failure: Mistakes Were Made est le dernier film Disney + Original et est basé sur le livre pour enfants populaire. Il raconte l’histoire d’un garçon excentrique appelé Timmy Failure, qui exploite Total Failure Inc., une agence de détective de Portland avec son ours polaire imaginaire appelé «Total».

Timmy est une étrange bizarrerie d’un personnage qui a du mal à l’école, n’a pas d’amis et est généralement dans son propre petit monde. Tout au long du film, nous apprenons à connaître Timmy et ce qu’il pense, grâce à un monologue constant qui maintient le spectateur dans son monde.

Enfant, j’avais ma propre agence de détective imaginaire et je roulais en ville à vélo, prenant des notes sur les gens, donc je me suis complètement lié à Timmy et à sa façon de penser. J’ai compris pourquoi il voulait rester seul, ne voulait pas d’amis et préférait son propre petit monde.

Et son monde est intéressant, mais ce film est allé un peu trop loin pour faire de lui un étranger, ce qui me fait sentir que Timmy n’est tout simplement pas un excellent modèle pour les enfants. Il était complètement pris dans son propre monde, ce qui l’a souvent amené à apparaître comme un personnage peu aimable. Il a utilisé ses amis d’école (et j’utilise le mot amis à la légère) et il n’avait aucun respect pour ses aînés tels que ses professeurs et sa mère. Cela se voit vraiment dans les scènes de la fichue et de la banque, ce qui le montre sous un jour terrible. Bien qu’il ait eu un peu de rachat à la fin du film, il s’est senti un peu forcé, quand tout est accompagné d’un discours à ses amis et à sa famille.

L’utilisation de “Total” l’ours polaire a été d’une grande aide, il a fourni beaucoup d’humour aux scènes dans lesquelles il était. Le CGI dans le film a bien fonctionné et doit avoir pris la majeure partie du budget. Il n’y avait qu’une seule scène avec Timmy tombant sur une cascade qui avait l’air un peu cinglée.

C’est un film étrange, que je pense que les enfants peuvent apprécier, mais ce n’est pas quelque chose que j’imagine que les téléspectateurs plus âgés ne vont pas apprécier. Alors que je pensais que ça allait, ma femme qui l’a regardé avec moi, a trouvé le film terrible et n’aimait pas du tout Timmy. Et cela pourrait être l’un des problèmes à résoudre pour ce film.

Timmy Failure n’est pas votre film Disney pour enfants habituel, ce n’est pas super moelleux ou sucré, c’est étrange et différent. Et ce n’est pas une mauvaise chose, les abonnés Disney + devraient certainement se faire leur propre opinion en le regardant. C’est un film pour enfants solide et agréable mais ça ne va pas être pour tout le monde.

Évaluation – 3 étoiles

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.